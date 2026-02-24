Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, consideră că retragerea din activitate la vârste foarte mici reprezintă o pierdere semnificativă pentru stat și pentru societate.

„A te pensiona la 40 de ani este o pierdere pentru toată societeate”, afirmă Arafat.

În opinia sa, sistemele militar și de ordine publică au nevoie de continuitate și de specialiști cu experiență, iar ieșirile timpurii la pensie reduc resursa umană calificată exact în momentul de maximă maturitate profesională.

Raed Arafat subliniază că România nu face decât să urmeze direcția deja adoptată în alte state europene.

„Mergeți și în celelalte țări europene să vedeți că peste tot se face acest demers, nu e un demers unic în România”, afirmă Arafat.

Potrivit oficialului, în majoritatea țărilor europene vârsta de pensionare în structurile militare a crescut, iar experiența acumulată de personal este valorificată pe perioade mai lungi.

Șeful DSU explică faptul că înaintarea în vârstă nu trebuie privită ca un obstacol absolut pentru activitatea profesională, ci ca un criteriu de adaptare a atribuțiilor.

„Cu cât ești mai mare în vârstă, poate să fie activitatea adaptată. Poate că după o anumită vârstă nu vei mai fi în prima linie, pe mașina de intervenție, ci poate o să lucrezi la prevenire. Există soluții”, spune șeful DSU.

Această abordare ar permite menținerea în sistem a personalului experimentat, fără a afecta eficiența operativă.

Raed Arafat consideră că problema majoră nu este doar financiară, ci și una de capital uman.

„Te-ai pregătit și după care te pierdem când ești la maximă experiență și să faci treaba pentru care ai fost pregătit.”

Oficialul atrage atenția că investițiile în formarea profesională sunt anulate atunci când angajații părăsesc sistemul prea devreme.

Declarațiile vin în contextul în care Ordonanța de Urgență privind reforma administrației obligă Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Apărării Naționale să elaboreze, într-un termen de o lună, un proiect privind creșterea vârstei standard de pensionare pentru polițiști, militari și personalul din serviciile speciale.

Autoritățile susțin că măsura face parte dintr-un pachet mai amplu de reforme, care urmărește reducerea presiunii asupra sistemului de pensii de serviciu și păstrarea în activitate a personalului calificat.