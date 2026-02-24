Raed Arafat a anunțat că exercițiul „Miercurea Alarmelor” reprezintă momentul-cheie al Săptămânii Protecției Civile și are scopul de a verifica funcționarea sistemului de alarmare publică la nivel național. Testarea simultană a sirenelor urmărește atât evaluarea infrastructurii tehnice, cât și familiarizarea populației cu semnalele acustice utilizate în cazuri reale de urgență.

Evenimentul din 4 martie este conceput ca un exercițiu tehnic, fără riscuri pentru populație, însă autoritățile insistă asupra importanței înțelegerii semnificației acestor alarme. Prin repetarea unor astfel de simulări, se urmărește dezvoltarea reflexelor corecte în rândul cetățenilor în situații critice, precum cutremure, inundații sau alte dezastre majore.

În cadrul aceleiași perioade, autoritățile vor desfășura o serie de activități menite să crească nivelul de pregătire al populației. Acestea includ prezentări, exerciții demonstrative și sesiuni interactive, organizate atât în instituții publice, cât și în unități de învățământ.

„În perioada 26 februarie – 4 martie o să avem activități intense de pregătire și informare a populației, pe domeniul situațiilor de urgență. Încercăm să venim cu noi metode de a ajunge la populație și să informăm asupra riscurilor, asupra problemelor și a modului în care trebuie să acționeze și să fie pregătiți”, a declarat Raed Arafat.

Anul acesta are și o semnificație simbolică importantă, deoarece pe 28 februarie se împlinesc 93 de ani de la înființarea protecției civile în România, un domeniu care a evoluat constant pentru a răspunde noilor tipuri de riscuri și provocări.

Pe lângă exercițiul principal coordonat de Raed Arafat, autoritățile au pregătit un program extins de activități în întreaga țară, cu scopul de a implica activ populația în procesul de pregătire pentru situații de urgență. Subunitățile Inspectoratului pentru Situații de Urgență vor organiza evenimente de tip „porți deschise”, unde cetățenii vor putea observa echipamentele utilizate în intervenții și vor primi explicații despre modul de acțiune în cazuri-limită.

De asemenea, vor fi organizate ateliere practice și exerciții demonstrative, menite să ofere informații concrete despre comportamentul corect în situații precum incendii sau cutremure. Activitățile din școli vor avea un rol esențial, fiind adaptate pentru a crește nivelul de conștientizare în rândul elevilor.

O noutate importantă anunțată în acest an este lansarea unui chatbot pe platforma fiipregatit.ro, un instrument digital care oferă răspunsuri rapide și accesibile despre tipurile de risc și măsurile de protecție. Inițiativa face parte din strategia autorităților de a utiliza canalele online pentru a ajunge la un public cât mai larg și pentru a facilita accesul la informații esențiale.

În același timp, exercițiile de evacuare vor fi extinse progresiv și în alte tipuri de clădiri, nu doar în școli. Autoritățile vizează includerea clădirilor de birouri și a instituțiilor publice, pentru a testa capacitatea de reacție în spații aglomerate și pentru a îmbunătăți coordonarea în situații reale de criză.

Autoritățile subliniază că activarea sirenelor în cadrul „Miercurea Alarmelor” nu trebuie să provoace panică, ci trebuie privită ca un exercițiu necesar pentru siguranța colectivă. Populația este încurajată să trateze acest moment ca pe o oportunitate de informare și pregătire, înțelegând semnalele și reacțiile corecte în caz de urgență reală.