Șeful Guvernului a explicat că măsurile fac parte din pachetul de reformă a administrației centrale.

„Prin măsurile propuse pentru adminstrația centrală se vor aplica măsuri de auditarea cheltuielilor de personal, creșterea vârstei de pensionare în sectoare care țin de ordine publică și siguranță națională”, a declarat premierul după ședința de Guvern.

Declarațiile vin în condițiile în care Legea pensiilor nr. 282/2023 stabilește deja majorarea graduală a vârstei standard de pensionare pentru personalul din Ministerul Apărării Naționale (MApN) și Ministerul Afacerilor Interne (MAI).

Conform calendarului adoptat, vârsta standard de pensionare pentru militari și polițiști urmează să crească progresiv de la 60 la 65 de ani, începând cu anul 2031:

2031 – 61 de ani

2032 – 62 de ani

2033 – 63 de ani

2034 – 64 de ani

2035 – 65 de ani

Sindicatele din Poliție și Armată au atras atenția, în ultima perioadă, că legea reglementează deja această tranziție.

În proiectul ordonanței privind reforma administrativă, pus în dezbatere publică pe 18 februarie, Guvernul include prevederi explicite privind ajustarea sistemului pensiilor militare de stat.

„Art. LVI. (1) Având în vedere excepția prevăzută la art. XLIX alin. (1), pentru instituțiile publice din familia ocupațională „Apărare, ordine publică și securitate națională”, reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal este compensată de efectele generate de implementarea reformei sistemului pensiilor militare de stat.

(2) În scopul aplicării prevederilor alin. (1), în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Guvernul va aproba, la propunerea Ministerului Apărării Naționale și a Ministerului Afacerilor Interne, modificarea și completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, în scopul creșterii etapizate și progresive a vârstei standard de pensionare, cu aplicarea unor măsuri tranzitorii și fără afectarea persoanelor care îndeplinesc condițiile legale pentru obţinerea unei pensii de serviciu la data adoptării actului normativ.”

Premierul Ilie Bolojan a explicat anterior că anumite categorii profesionale vor beneficia de reguli diferențiate, având în vedere natura activității.

„Ne propunem ca în martie să venim cu proiecte de legi care să pună în practică acest principiu privind vârsta de pensionare şi nivelul pensiei. E vorba de angajații care țin de Ministerul de Interne, zona de Apărare, zona de ordine publică și siguranță națională, dar și aici trebuie făcute câteva precizări. Există în aceste zone situații în care solicitările fizice, efortul țin de niște condiții dificile de muncă. De exemplu, parașutiștii, jandarmii care sunt în linia 1, care în continuare trebuie să beneficieze de drepturi care să însemne ani de muncă echivalenți mai mari decât anii normali, deci o pensionare mai rapidă”, a spus Bolojan.

În România există mai multe categorii de pensii de serviciu, reglementate prin legi speciale. Beneficiarii primesc drepturile prin Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) și prin casele sectoriale ale MApN, MAI și SRI.

Printre categoriile acoperite prin CNPP se numără:

corpul diplomatic și consular

funcționarii publici parlamentari

personalul aeronautic civil navigant

magistrații

personalul auxiliar din instanțe

beneficiarii Curții de Conturi

Reforma pensiilor magistraților

În cazul pensiilor magistraților, proiectul de reformă prevede:

-pensie de 55% din media indemnizațiilor brute pe ultimii 5 ani

– plafon de maximum 70% din ultima indemnizație netă

-vechime minimă majorată la 35 de ani

–vârsta standard de pensionare – 65 de ani

Aplicarea noilor reguli ar urma să se facă gradual, pe o perioadă de tranziție de 15 ani, cu atingerea pragului de 65 de ani în 2042.