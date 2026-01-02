Din cuprinsul articolului Raed Arafat avertizează: Aceste deep fake-uri vor fi din ce în ce mai multe

Raed Arafat a făcut un apel către populație să verifice întotdeauna informațiile și sursele acestora, avertizând că în viitor oamenii vor fi tot mai des expuși la știri false de acest fel.

”Un coleg de la noi, de la DSU, m-a avertizat că: uită-te ce circulă! Când l-am văzut, l-am dat la ai noştri să facem demontarea lui, să spunem că nu e adevărat. Problema acestui film, nu este primul, am mai apărut, acum vrei doi ani, în altele şi am mai auzit de la alţii că am mai apărut în altele de care nu ştiu”, a afirmat Raed Arafat, joi seară, la Euronews România.

Întrebat dacă ar promova vreodată vreun produs, chiar și un ceai, Raed Arafat a răspuns ferm că nu ar face acest lucru niciodată, subliniind că nu suferă de diabet. El a explicat că, din cauza faptului că mulți oameni fac reclamă pentru bani, publicul poate ajunge să creadă că și el ar putea face la fel.

Arafat a avertizat că astfel de clipuri manipulate, cunoscute sub numele de „deep fake”, vor fi tot mai frecvente și a subliniat necesitatea ca populația să pună sub semnul întrebării informațiile pe care le vede, să verifice sursele și să se asigure că acestea sunt reale, precizând că fenomenul face parte dintr-un „război hibrid” și că oamenii vor fi constant expuși la astfel de dezinformări.

”Dar asta lumea nu are de unde să ştie, pentru că sunt mulţi care fac asta pentru bani şi atunci lumea poate să spună că: da, poate că şi Arafat face reclamă pentru ceva. (…) Asta este ceea ce populaţia trebuie să înţeleagă: aceste deep fake-uri vor fi din ce în ce mai multe. De aici, populaţia trebuie să pună sub semnul întrebării orice văd şi să verifice dacă ceea ce văd se adevereşte, dacă sunt şi alte surse care spun că asta e adevărat, dacă persoana respectivă spune că e adevărat, pentru că, din păcate, aici este partea de (război – n.r.) hibrid şi vom fi bombardaţi cu astfel de situaţii”, a explicat şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.

Recent, Ministerul Afacerilor Interne a avertizat că pe internet circulă un clip deep fake în care Raed Arafat apare susținând că ar fi suferit de diabet și s-ar fi vindecat datorită unei pretinse „descoperiri personale revoluționare”.