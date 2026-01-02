În urma unei ședințe a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, autoritățile române au aprobat punerea la dispoziție a capacităților de transport medicalizat, a anunțat secretarul de stat Raed Arafat. Acesta a precizat că România poate interveni, la solicitare, inclusiv cu aeronave militare echipate medical și cu echipe SMURD din București, capabile să transporte fie până la cinci pacienți în stare critică, fie până la zece pacienți cu afecțiuni mai puțin grave. Potrivit oficialului, oferta de sprijin este deja publicată pe platforma Mecanismului European de Protecție Civilă.

”S-a ţinut o şedinţă CNSU şi s-a aprobat ca România să ofere capabilitate de transport medicalizat. La nevoie, dacă se doreşte, dacă este nevoie, noi putem să folosim unul dintre avioanele militare, cu echipă de la SMURD Bucureşti, să ducem până la cinci pacienţi critici sau până la zece pacienţi mai puţin critici în avion. Asta deja este pus pe site-ul Mecanismului de Protecţie Civilă Europeană”, a declarat Raed Arafat, joi seară, la Euronews România.

Raed Arafat a explicat că, în timp ce mai multe state europene și-au exprimat disponibilitatea de a primi pacienți, numărul țărilor care au pus la dispoziție efectiv transport medicalizat este redus. El a precizat totodată că nici Elveția și nici alte state europene nu dispun de capacitatea necesară pentru a trata un număr atât de mare de pacienți cu arsuri, rezultat în urma tragediei produse în clubul din stațiunea de schi.

Oficialul a mai subliniat că România beneficiază de o componentă medicală solidă, bine dotată și susținută de personal înalt calificat, menționând că echipele românești au fost apreciate și felicitate pentru modul în care asigură îngrijirea pacienților pe durata transferurilor aeriene către alte țări.

România va efectua vineri transferul unui pacient cu arsuri grave către Belgia, unde acesta va primi tratament de specialitate, în timp ce, în cazul unui al doilea pacient ars, familia a decis să nu își dea acordul pentru transfer. Secretarul de stat în Ministerul de Interne, Raed Arafat, a declarat că asemenea transferuri sunt frecvente între statele europene, având în vedere că numărul locurilor disponibile pentru tratarea pacienților cu arsuri severe este limitat.

”Noi, mâine dimineaţă, vom duce pacient ars în Belgia, român. Nu am găsit locuri pentru ei. Am doi, unul dintre ei, acum am fost anunţaţi că familia refuză transferul lui. (…) Din păcate, familia unuia nu mai vrea să îl lase să plece, noi nu putem să forţăm, aşa că vom duce numai pe cel a cărui familie a fost de acord. (…) Şi recuperăm alţi doi mari arşi din Belgia, care deja a făcut locuri şi pentru paicenţi din Elveţia, deci ne primesc un pacient şi ne dau alţi doi, care sunt mai bine”, a declarat, joi seară, la Euronews România, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.

Raed Arafat a arătat că astfel de situații nu sunt izolate, menționând că, la finalul anului trecut, România a transferat deja doi pacienți cu arsuri grave către Belgia. Potrivit acestuia, este vorba despre cazuri de mari arși pentru care nu există suficiente locuri de tratament disponibile în țară.

Secretarul de stat a mai explicat că pacienții trimiși anterior în străinătate au fost victimele unei explozii produse într-un apartament din județul Bacău, în timp ce pacienții pentru care s-a propus recent transferul, dintre care unul urmează să fie dus în Belgia, provin din județul Olt.