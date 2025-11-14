În cadrul podcastului „7×7”, publicat vineri, 14 noiembrie 2025, pe canalul de YouTube „HAI România!”, Dan Andronic și Radu Coșarcă au vorbit despre influența IA în campania electorală din Capitală. Mai exact, despre ce tip de conținut este distribuit pe TikTok și YouTube și cât de mult distorsionează percepția publică acest nou tip de propagandă.

Potrivit lui Radu Coșarcă, IA nu se manifestă doar prin videoclipuri amuzante, ci este vorba de generarea de conținut înșelător, adică știri false, deepfake-uri lși dezinformare în masă. Conform spuselor sale, există acel LLM (modele lingvistice mari), care pot genera foarte rapid cantități vaste de știri false, care ne pot induce în eroare.

De altfel, un candidat poate apela la serviciile unei companii care angajează o fermă de boți, asta presupune că ne trezim la un moment dat că primim informații de la mii de persoane care nu există de fapt, precizează el.

În opinia sa, libertatea se va redefini în urma evoluțiilor tehnologice. IA știe despre noi mii de lucruri, mii de obiceiuri pe noi ca om, ca cetățean, ca consumator, fiind capabilă să ne ofere acele mesaje pe care le consumăm și ne poate influența votul. a avertizat Coșarcă.

Ba mai mult, ne poate trimite mesaje false, spune el. În plus, se pot fabrica dovezi ale fraudelor în ziua alegerilor, care slăbește încrederea cetățenilor în sistemul politic, în corectitudinea alegerilor și te poate determina să renunți să mai votezi, a menționat Coșarcă.