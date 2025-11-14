Inteligența artificială ne poate influența votul
În cadrul podcastului „7×7”, publicat vineri, 14 noiembrie 2025, pe canalul de YouTube „HAI România!”, Dan Andronic și Radu Coșarcă au vorbit despre influența IA în campania electorală din Capitală. Mai exact, despre ce tip de conținut este distribuit pe TikTok și YouTube și cât de mult distorsionează percepția publică acest nou tip de propagandă.
Potrivit lui Radu Coșarcă, IA nu se manifestă doar prin videoclipuri amuzante, ci este vorba de generarea de conținut înșelător, adică știri false, deepfake-uri lși dezinformare în masă. Conform spuselor sale, există acel LLM (modele lingvistice mari), care pot genera foarte rapid cantități vaste de știri false, care ne pot induce în eroare.
De altfel, un candidat poate apela la serviciile unei companii care angajează o fermă de boți, asta presupune că ne trezim la un moment dat că primim informații de la mii de persoane care nu există de fapt, precizează el.
În opinia sa, libertatea se va redefini în urma evoluțiilor tehnologice. IA știe despre noi mii de lucruri, mii de obiceiuri pe noi ca om, ca cetățean, ca consumator, fiind capabilă să ne ofere acele mesaje pe care le consumăm și ne poate influența votul. a avertizat Coșarcă.
Ba mai mult, ne poate trimite mesaje false, spune el. În plus, se pot fabrica dovezi ale fraudelor în ziua alegerilor, care slăbește încrederea cetățenilor în sistemul politic, în corectitudinea alegerilor și te poate determina să renunți să mai votezi, a menționat Coșarcă.
Dan Andronic: – Noi, de vreo doi ani încoace, stăm numai în alegeri. Acum, avem următoarea tură alegerile în București, care sunt marcate de un soi de apatie.
Radu Coșarcă: – Să nu uităm că încă n-a început oficial campania electorală, începe abia luni.
Dan Andronic: – Oricum, toată lumea își face campanie în continuu. Știi care este ipocrizia în România? În precampanie se cheltuiesc mai mulți bani decât în campanie. Toate bugetele de publicitate și de promovare în campania electorală sunt undeva la 20% față de cele din precampanie.
Radu Coșarcă: – Pentru că acestea sunt reglementate foarte strict, restul… Conceptul de precampanie este mai vag.
Dan Andronic: – Așteptați-vă să vedeți lucruri interesante în precampanie.
Dan Andronic: – Așteptați-vă să vedeți lucruri interesante în precampanie.

Radu Coșarcă: – Ceea ce ar fi foarte interesant să discutăm în această scurtă, dar intensă campanie în București, influența inteligenței artificiale și acelei strategii digitale, care este astăzi aplicată de candidații tuturor alegerilor din lume. IA nu se manifestă doar prin videoclipurile pe care le-am arătat (minutul 17:53). În primul rând, e vorba de generarea de conținut înșelător, adică știri false, deepfake-uri de genul acestor clipuri sau dezinformare în masă.
Dan Andronic: – Te-ai gândit vreun moment care ar fi soluția? E un balans destul de complicat de făcut între ce înseamnă libertatea de exprimare și manipularea. Acum, orice exprimare presupune manipulare. Eu nu cred în obiectivitatea cuiva.
Radu Coșarcă: – Cred că si libertatea se va redefini în urma evoluțiilor tehnologice. IA știe despre noi mii de lucruri, mii de obiceiuri pe noi ca om, ca cetățean, ca consumator. Ea este capabilă să ne ofere acele mesaje pe care le consumăm și ne poate influența votul. Și nu în ultimul rând, ne poate trimite mesaje false, așa cum s-a întâmplat în SUA, mesaje de ultimă oră – în ziua alegerilor – s-a schimbat secția de votare, nu se mai poate vota după ora 19:00 și așa mai departe și sunt mulți cetățeni care au ratat votul din cauza acestor informații. În plus, se pot fabrica dovezi ale fraudelor în ziua alegerilor, care slăbește încrederea cetățenilor în sistemul politic, în corectitudinea alegerilor și te poate determina să renunți să mai votezi.
