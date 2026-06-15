Proprietarii care cumpără apartamente noi trebuie să verifice acest sistem. Lipsa lui poate aduce probleme grave: Este obligatoriu

Piața imobiliară din România este dominată de proiecte rezidențiale noi, promovate prin imagini spectaculoase, finisaje moderne și promisiunea unor costuri reduse de întreținere. Totuși, specialiștii atrag atenția că unul dintre cele mai importante elemente ale unei locuințe este adesea ignorat de cumpărători.

Inginerul constructor Marius Șoflete avertizează că, odată cu noile standarde de eficiență energetică, apartamentele moderne trebuie să beneficieze și de sisteme de ventilație adecvate. În lipsa acestora, proprietarii se pot confrunta cu probleme de confort, umiditate și chiar riscuri pentru sănătate.

Potrivit specialistului, mulți români confundă ventilația cu aerul condiționat, deși cele două sisteme au roluri complet diferite.

„Astăzi, în România, criteriul de ventilare cu sisteme de ventilare este obligatoriu. Adică fiecare apartament nou ar trebui să aibă și un sistem de ventilare.”

Șoflete explică faptul că aerul condiționat nu aduce aer proaspăt din exterior, ci doar răcește sau încălzește aerul existent în locuință.

„Nu e aerul condiționat. Aerul condiționat doar ia aerul din casă, care este același aer îmbâxit, îl încălzește sau răcește și mi-l dă înapoi. Nu mi-aduce aer de afară.”

Din acest motiv, sistemele moderne de ventilație au devenit o componentă importantă a locuințelor eficiente energetic.

„Există multe sisteme de ventilație care se pun în preajma ferestrelor, se pun în băi, nu acele ventilatoare clasice simple, ci sisteme care îți recuperează căldura.”

Odată cu introducerea standardelor NZEB (Nearly Zero Energy Building), clădirile noi sunt construite pentru a reduce cât mai mult pierderile de energie.

Ferestrele performante, termoizolațiile groase și etanșările moderne reduc consumul de energie, însă pot avea și un efect secundar: aerul circulă mai greu în interiorul locuinței.

În lipsa unui sistem de ventilație eficient, umiditatea se poate acumula în interior, favorizând apariția condensului și a mucegaiului.

Specialistul spune că acest aspect este ignorat de mulți cumpărători, care se concentrează exclusiv pe finisaje și aspectul apartamentului.

Marius Șoflete atrage atenția că modul în care este construită și ventilată o locuință poate influența direct sănătatea celor care trăiesc în ea.

„Modul în care noi trăim în clădiri ne poate îmbolnăvi.”

Inginerul amintește existența unui fenomen cunoscut la nivel internațional drept „Sindromul clădirilor bolnave”.

„Există ceea ce se numește Sick Building Syndrome, sindromul clădirilor bolnave care îmbolnăvesc pe oameni.”

Potrivit acestuia, problemele pot fi generate de mucegai, ciuperci, acarieni, lipsa ventilației sau acumularea unor compuși chimici proveniți din materiale de construcții și finisaje.

„Foarte multe mucegaiuri, ciuperci, acarieni, care se formează în construcție, materiale cancerigene, lipsa ventilării, acumularea de emisii de compuși volatili.”

Pe lângă ventilație, specialistul consideră că dezvoltatorii ar trebui să includă încă din faza de proiectare și soluții eficiente pentru răcirea locuințelor.

„M-aș mai uita și la sisteme de răcire gata incluse. Să nu mai fie opțional aerul condiționat.”

În contextul verilor tot mai fierbinți, Șoflete susține că răcirea va deveni o necesitate în multe zone ale țării.

„În București nu mai poți să trăiești fără aer condiționat vara.”

Acesta avertizează că temperaturile ridicate afectează deja mare parte din sudul României și că noile locuințe trebuie proiectate ținând cont de această realitate.

În opinia specialistului, cumpărătorii ar trebui să întrebe dezvoltatorul dacă apartamentul dispune de sisteme moderne de ventilație și recuperare a căldurii și să nu se limiteze doar la analiza finisajelor.

„Nu contează ce finisaj pui. Dacă se strică, se degradează, face mucegai, nu mai contează ce finisaj ai.”

În contextul noilor cerințe de eficiență energetică, ventilația devine una dintre cele mai importante componente ale unei locuințe moderne. Deși nu este la fel de vizibilă precum gresia, parchetul sau mobilierul, aceasta poate influența direct confortul, costurile de întreținere și sănătatea proprietarilor pentru mulți ani după cumpărarea apartamentului.