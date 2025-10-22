Bogdan Ivan a explicat că ministerul așteaptă raportul final al procurorilor și al ANRE pentru a identifica deficiențele legislative care au permis situațiile recente din sectorul energetic. El a spus că, în funcție de gravitatea cazurilor, legislația ar trebui să prevadă posibilitatea suspendării licenței operatorilor.

„Trebuie prevăzut clar în lege că, în funcție de gravitate, se poate ajunge obligatoriu la suspendarea licenței”, a spus el la Antena 3 CNN.

Ministrul a arătat că multe companii, inclusiv subcontractorii, practică tarife foarte mari pentru intervenții minore, cum ar fi schimbarea unui contor sau remedierea unei avarii. El a considerat că, în aceste condiții, firmele ar trebui să își asume responsabilitatea și să nu externalizeze excesiv lucrările către persoane fără pregătirea necesară.

Ivan a spus că este nevoie de reguli noi, clare, care să prevină specula și să impună garanții reale pentru companiile care operează în domeniul gazelor și energiei. El a menționat că traderii ar trebui să piardă sumele investite dacă nu își respectă contractele.

„Toate aceste companii, inclusiv subcontractorii, practică tarife enorme pentru a veni și a schimba un contor sau a rezolva o avarie. Cu banii aceștia ar trebui să-și facă treaba. Nu poți să subcontractezi până ajunge un Dorel, nu vreau să jignesc pe nimeni, care nu are expertiza necesară pentru a presta un serviciu care costă enorm. Vorbesc de un principiu general. Astăzi trebuie să punem niște reguli. Începem să le punem și am cerut deja o parte dintre ele: să evităm specula și să impunem garanții când cumperi pe piață – să pierzi banii ca trader dacă nu duci contractul la capăt”, a spus el.

Ministrul a declarat că România nu mai poate fi tratată ca o țară aflată în tranziție și trebuie să se comporte ca un stat membru al Uniunii Europene cu standarde ridicate. El a afirmat că orice companie care prestează servicii în domeniul energiei și comite erori din neglijență trebuie să suporte consecințe severe.

Potrivit acestuia, legislația trebuie să fie actualizată astfel încât astfel de greșeli să nu se mai repete. Ivan a spus că oamenii care au murit în accidente recente sunt dovada faptului că sistemul actual nu funcționează corect și că schimbările legislative sunt urgente.

„România are nevoie să intre într-o etapă în care își ia rolul foarte în serios. Toată lumea trebuie să o facă, mai ales când vorbim despre siguranța oamenilor. Oamenii aceia au murit cu zile. Mâine putem fi noi, copiii noștri sau oricine altcineva. Acum nu mai suntem într-o situație în care să spunem că România e o țară în tranziție. Suntem o țară UE, cu pretenții. Orice companie care prestează servicii în România, dacă greșește din culpă proprie, trebuie să plătească foarte scump. De acum înainte, tot ce înseamnă legislație nu trebuie să mai permită astfel de erori”, a adăugat el.

Bogdan Ivan a reamintit că singura instituție cu competență legală pentru emiterea și verificarea licențelor este Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), care nu se află în subordinea ministerului. El a afirmat însă că, în calitate de parlamentar, va propune modificări legislative care să asigure reguli mai stricte și condiții clare de funcționare pentru companiile din domeniu.

Ministrul a spus că o parte dintre legile din sector nu au mai fost actualizate din 2012, iar acest lucru creează riscuri majore. Oficialul a subliniat că, după finalizarea raportului de către procurori și ANRE, Guvernul va rescrie cadrul legal astfel încât orice firmă care încalcă regulile să poată fi sancționată rapid.

Ivan a mai declarat că siguranța cetățenilor trebuie să fie prioritară și că nu se poate „juca nimeni cu viața oamenilor”. Ministrul a afirmat că statul va acționa imediat după prezentarea raportului, pentru a înăspri legislația și a demonstra că România este o țară cu reguli clare, unde companiile trebuie să-și asume responsabilitatea pentru greșelile lor.