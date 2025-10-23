Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a spus că, potrivit primelor concluzii ale anchetei, lucrarea de racordare la gaze a blocului de pe Calea Rahovei ar fi fost făcută cu încălcarea legii. El a explicat că, dacă se confirmă faptul că țeava de gaz fisurată era amplasată lângă cablurile electrice, atunci lucrarea sigur a fost făcută fără autorizație și fără respectarea normelor.

Potrivit spuselor sale, cea mai importantă prioritate este ajutorarea celor peste 400 de persoane afectate de explozie. El a spus că orașul trece printr-o tragedie și că autoritățile se concentrează să ofere adăpost tuturor celor rămași fără locuință. În prezent, 148 de persoane sunt cazate în hoteluri, iar 10 familii au fost deja mutate în apartamente.

Primarul interimar a mai spus că, pe termen mediu și lung, Primăria Capitalei va colabora cu Distrigaz și ANRE pentru a găsi soluții care să prevină astfel de accidente. După încheierea anchetei, autoritățile vor trebui să se asigure că sigiliile de la lucrări sunt reale și că se vor face controale neanunțate.

El a mai precizat că nu este permis ca o conductă de gaz și cablurile electrice să fie amplasate foarte aproape una de alta și că, în acest caz, lucrarea a fost făcută cu încălcarea autorizației și a legii.

Bujduveanu i-a îndemnat pe bucureșteni să anunțe imediat autoritățile dacă simt miros de gaz. El le-a recomandat oamenilor să sune la Distrigaz sau la 112, explicând că, în cazul din Rahova, scurgerile de gaze existau de mai multe săptămâni, nu au apărut brusc.

Primarul a adăugat că Primăria a reacționat rapid, oferind celor afectați hrană, medicamente și sprijin psihologic. El a menționat că există trei rapoarte despre incident: