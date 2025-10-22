Stelian Bujduveanu a menționat că, până la finalizarea expertizei tehnice, autoritățile se concentrează pe securizarea zonei și pe relocarea locatarilor.

Edilul a precizat că, pentru moment, specialiștii nu au avut acces complet în clădire, iar rapoartele întocmite până în prezent se bazează doar pe observații vizuale.

„În raportul care s-a făcut inițial, pe data de 18, ambele rapoarte sunt rapoarte vizuale, nu sunt expertize tehnice, pentru că nu s-a permis accesul în clădire. În primul raport de la experți s-a menționat că, tehnic, trebuie eliminate etajele superioare și apoi trebuie sprijinite etajele inferioare, de la unu până la etajul cinci”, a spus Bujduveanu la digi24.

Potrivit primarului interimar Stelian Bujduveanu, Inspectoratul de Stat în Construcții a concluzionat că blocul prezintă un risc structural ridicat și nu poate fi utilizat. Chiar dacă s-ar interveni pentru securizarea etajelor unu până la cinci, imobilul rămâne extrem de periculos, iar recomandarea este dezafectarea acestuia. Până la finalizarea expertizei tehnice, autoritățile locale se concentrează pe asigurarea zonei și pe sprijinirea locatarilor evacuați.

„Obligația noastră este să punem în siguranță imobilul pentru a putea muta locatarii din proximitate”, a explicat Bujduveanu.

Stelian Bujduveanu a precizat că un raport din 20 octombrie arată că celelalte scări ale blocului nu au fost grav afectate și pot fi utilizate, însă imobilul trebuie pus în siguranță pentru a permite întoarcerea locatarilor și redeschiderea liceului, altfel riscul pentru comunitate rămâne foarte mare.

„Din acel raport reiese că ele pot fi utilizate și că imobilele nu sunt degradate. Dar, pentru ca locuitorii să se întoarcă în casele lor și liceul să fie redat comunității, imobilul trebuie pus în siguranță, altfel prezintă un risc foarte mare pentru locatarii din acea zonă”, a explicat el.

Edilul a estimat că lucrările de punere în siguranță a blocului nu ar trebui să dureze mai mult de două săptămâni după finalizarea anchetei, subliniind că intervenția va fi realizată de echipe cu experiență și utilaje moderne pentru a asigura siguranța zonei. În ceea ce privește consolidarea imobilului, aceasta va putea fi evaluată doar după finalizarea expertizei tehnice.

„Ce știm noi e că acest imobil este un imobil construit în perioada comuniștilor, din prefabricate, și consolidarea unor asemenea imobile e destul de complicată, pentru că nu știm cât de grav s-au mișcat plăcile respective. Acest lucru ne poate spune doar expertiza, apoi e complicat să-l consolidezi”, a explicat el.

Primarul interimar a subliniat că administrația Capitalei prioritizează siguranța locuitorilor, și nu considerentele economice. În ceea ce privește cauza exploziei, Bujduveanu a refuzat să comenteze ancheta aflată în desfășurare.

„Primăria Capitalei se ocupă exclusiv de cazarea locatarilor din acea zonă. Avem alte priorități. Lăsăm organele statului, cele de cercetare penală, să-și facă treaba și să vină cât mai repede cu un răspuns, pentru că trebuie cineva să răspundă pentru ce s-a întâmplat acolo”, a spus el.

La final, întrebat despre o eventuală candidatură la Primăria Capitalei, Bujduveanu a precizat că discuțiile politice vor avea loc abia după ce va fi aprobată hotărârea de Guvern privind organizarea alegerilor.