Primăria Sectorului 5 a emis autorizația de construire pentru lucrările de punere în siguranță și consolidare a blocului de pe strada Vicina, din cartierul Rahova, grav afectat de explozia produsă pe 17 octombrie, tragedie în urma căreia trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 15 au fost rănite.

Potrivit unui comunicat transmis de autoritatea locală, documentația necesară a fost analizată cu celeritate de aparatul de specialitate al primarului Sectorului 5, fiind prioritizată avizarea tehnică pentru a permite intervenția rapidă asupra clădirii.

Reprezentanții instituției au precizat că lucrările care urmează să fie demarate vizează consolidarea elementelor structurale afectate, asigurarea stabilității imobilului și eliminarea oricărui pericol iminent pentru locatari și trecători.

Autorizația a fost eliberată în regim de urgență, având în vedere caracterul critic al situației și necesitatea de a reda, pe cât posibil, condiții de siguranță pentru locuințele afectate de deflagrație.

Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, a declarat că a înțeles drama prin care trec familiile din acest bloc din cartierul Rahova și că a solicitat tuturor departamentelor din primărie să elimine orice birocrație inutilă.

Edilul a subliniat că punerea în siguranță a clădirii reprezintă primul pas esențial pentru a permite locatarilor să revină la normalitate în condiții de siguranță deplină și a dat asigurări că autoritățile locale vor continua să ofere sprijinul necesar pe parcursul întregului proces.

„Am înţeles drama prin care trec familiile din acest bloc şi am solicitat tuturor departamentelor din primărie să elimine orice birocraţie inutilă. Punerea în siguranţă a clădirii este primul pas esenţial pentru a permite locatarilor să revină la normalitate în condiţii de siguranţă deplină. Suntem alături de ei şi vom continua să oferim sprijinul necesar pe parcursul întregului proces de reabilitare”, a fost mesajul transmis de primar.

Reamintim că, în luna ianuarie, Vlad Popescu Piedone anunța că proprietarii apartamentelor din blocul de pe strada Vicina din Rahova sunt scutiți de la plata taxelor și impozitelor locale pentru acest an. Cei care au achitat deja aceste sume pot solicita restituirea lor.

Edilul a transmis, într-o postare pe Facebook, că a decis scutirea de la plata taxelor și impozitelor locale pentru proprietarii apartamentelor din imobilul în care s-a produs explozia și a amintit că, încă din ziua tragediei, a promis că cei afectați nu vor mai plăti taxe până la remedierea situației, iar măsura adoptată reprezintă respectarea acestei promisiuni prin acțiuni concrete.

„Am decis scutirea de la plata taxelor şi impozitelor locale pentru proprietarii apartamentelor din blocul în care s-a produs explozia din 2025. Încă din ziua exploziei, am promis că cei afectați nu vor mai plăti taxe și impozite locale până la remedierea situației. Astăzi, respectăm această promisiune prin măsuri concrete”, a scris Vlad Popescu Piedone la acel moment pe Facebook.

Iar la nivel parlamentar, Comisia pentru administrație publică din Senat a amânat, pe 24 februarie, pentru două săptămâni, discutarea și avizarea unui proiect de lege care introduce reguli clare pentru situațiile în care oamenii rămân fără locuințe sau casele sunt grav avariate în urma unor dezastre. Inițiativa legislativă a fost depusă de deputata PSD Natalia Intotero după explozia din Rahova.

Parlamentara a explicat că proiectul prevede modificarea cadrului legislativ existent, astfel încât, în cazul producerii unor nenorociri, autoritățile statului să aibă posibilitatea legală de a soluționa aceste situații într-un termen limitat de un an și, în cazul în care se confruntă cu dificultăți bugetare la nivel local, să poată beneficia de sprijin din partea bugetului național.