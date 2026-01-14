Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, a făcut public faptul că administrația locală a decis scutirea de la plata taxelor și impozitelor locale pentru proprietarii apartamentelor din imobilul în care s-a produs explozia din 2025, o decizie care vizează anul fiscal 2026 și care este motivată de situația excepțională cu care se confruntă locatarii.

Măsura este prezentată ca un răspuns administrativ la pierderile suferite și la imposibilitatea utilizării locuințelor afectate.

Anunțul a fost făcut miercuri, iar edilul a subliniat că decizia vine în urma evaluării impactului pe care evenimentul l-a avut asupra vieții proprietarilor, mulți dintre ei confruntându-se cu distrugerea locuințelor și cu dificultăți majore în gestionarea cheltuielilor curente. În acest context, administrația locală a considerat necesară intervenția printr-un instrument fiscal aflat la dispoziția autorității locale.

Într-o declarație amplă, primarul Sectorului 5 a explicat rațiunea din spatele deciziei și modul în care aceasta se raportează la responsabilitatea instituțională față de comunitate.

„Am decis scutirea de la plata taxelor şi impozitelor locale pentru proprietarii apartamentelor din blocul în care s-a produs explozia din 2025. După o astfel de pierdere, aceşti oameni nu trebuie să mai suporte taxele şi impozitele aferente anului 2026. Este o măsură de solidaritate şi de sprijin concret pentru cetăţenii care s-au confruntat, peste noapte, cu o situaţie dramatică. Prioritatea noastră este siguranţa oamenilor şi sprijinirea lor reală în momente dificile. Sectorul 5 este o comunitate, iar când unii dintre noi suferă, datoria noastră este să fim alături de ei cu măsuri concrete”, a declarat primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone.

Reprezentanții Primăriei Sectorului 5 au precizat că această decizie are caracter administrativ și a fost luată în urma analizării prejudiciilor produse de explozie, precum și a faptului că imobilele afectate nu pot fi utilizate în condiții normale, situație care justifică aplicarea unei scutiri fiscale temporare.

Autoritatea locală a explicat că măsura anunțată de Vlad Popescu Piedone se aplică în conformitate cu cadrul legal în vigoare, fiind fundamentată pe prevederile Codului fiscal, care permit acordarea de facilități fiscale în situații considerate excepționale. Potrivit Primăriei, decizia nu este una arbitrară, ci rezultatul aplicării unor mecanisme prevăzute expres de lege.

În situația în care unii proprietari au achitat deja taxele și impozitele locale aferente perioadei vizate, administrația locală a transmis că există o procedură clară pentru recuperarea sumelor plătite. Aceștia vor putea depune o solicitare oficială către Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5, urmând ca cererile să fie analizate conform procedurilor administrative aplicabile.

Primăria a detaliat și temeiul juridic al măsurii, subliniind că legislația fiscală oferă autorităților locale instrumentele necesare pentru a interveni în astfel de cazuri.

„Măsura este adoptată în temeiul prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care permit autorităţilor administraţiei publice locale acordarea de scutiri sau reduceri de la plata impozitelor în situaţii excepţionale”, se arată în comunicatul transmis de instituție.

Aplicarea efectivă a scutirii se bazează, potrivit administrației locale, pe documentația întocmită de autoritățile competente, respectiv rapoartele și hotărârile emise de Inspectoratul de Stat în Construcții și de Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență, care au evaluat starea clădirii și consecințele exploziei.

Pe lângă scutirea de taxe și impozite locale, Primăria Sectorului 5 a reamintit că nu este prima intervenție de acest tip destinată sprijinirii locatarilor afectați de explozia din 2025, autoritățile locale adoptând anterior și alte măsuri cu impact direct asupra cheltuielilor suportate de proprietari.

Administrația locală a precizat că, la inițiativa primarului Vlad Popescu Piedone, Consiliul Local al Sectorului 5 a aprobat, în urmă cu câteva săptămâni, o hotărâre prin care sunt decontate costurile necesare pentru rebranșarea imobilelor la rețelele de furnizare a energiei electrice și a gazelor naturale.

Această măsură a fost prezentată ca un sprijin suplimentar pentru locatarii care, pe lângă pierderile materiale, s-au confruntat cu lipsa utilităților de bază, situație ce a amplificat dificultățile generate de explozie. Potrivit administrației, decontarea vizează facilitarea reluării accesului la servicii esențiale.