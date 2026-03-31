Autoritățile locale reamintesc că 31 martie 2026 este termenul limită până la care contribuabilii pot beneficia de reduceri la plata taxelor locale.

Bonificațiile acordate sunt:

-10% pentru persoane fizice

-5% pentru persoane juridice

Reducerea se aplică pentru plata integrală a impozitelor și taxelor locale, inclusiv pentru:

-impozitul pe clădiri

-impozitul pe teren

-impozitul pe mijloace de transport

Contribuabilii au la dispoziție mai multe metode de plată:

Online:

-platforma oficială SPIT Constanța

-ghiseul.ro

-internet banking

Prin mobil:

-aplicația eTax Mobile

-aplicația ghișeul.ro

Fizic:

-la agențiile fiscale

-la stațiile OMV Petrom

-la bănci sau oficiile Poștei Române

Contribuabilii care nu își achită obligațiile fiscale până la termenul-limită pierd automat bonificația de 10%, ceea ce poate însemna costuri suplimentare semnificative, mai ales în contextul majorării taxelor locale în 2026.

În multe orașe mari, impozitele pe locuințe au crescut considerabil, în unele cazuri chiar cu 50–80% față de anul precedent, în funcție de zonă și caracteristicile proprietății.

În aceste condiții, pentru un impozit anual de 300–400 de lei, reducerea pierdută poate ajunge la câteva zeci de lei, iar pentru proprietățile cu valori mai ridicate, diferențele devin mult mai consistente.

Premierul a explicat în urmă cu ceva timp că România are un angajament privind introducerea unui sistem de impozitare bazat pe valoarea de piață a imobilelor, însă aplicarea acestuia nu va însemna, implicit, taxe mai mari pentru toți proprietarii.

„Avem un angajament să aplicăm de la finalul acestui an o cotă procentuală pe valoarea de piață a imobilelor. Această valoare de piață este în curs de stabilire pe baza tranzacțiilor care se fac în toată țara. (…) Nu va însemna o nouă majorare, pentru că procentul pe care îl aplică localitățile va putea fi reglat de la fiecare localitate. Dar este adevărat că valoarea care se va plăti va fi apropiată de ceea ce se plătește anul acesta. Și, practic, ăsta este un an de tranziție, dar nu mai puteam să mergem în această formulă. Iar acum avem două posibilități. Facem o analiză în momentul de față să vedem care este impactul, unde sunt problemele, și trebuie să luăm niște decizii. În mod cert, impozitele pe proprietate în administrația locală depind de mai mulți factori, care sunt foarte diferiți și nu pot fi integrați într-o formulă simplistă, pentru că depind de rangul localității – dacă ești municipiu, dacă ești oraș – depind de zonare, depind de tipul de casă, din ce-i construită”, a declarat Bolojan pentru Digi24.

Șeful Guvernului a subliniat că, spre deosebire de alte state europene, unde taxele locale acoperă în mare parte cheltuielile administrațiilor, în România situația este diferită.

Potrivit acestuia, veniturile autorităților locale acoperă doar aproximativ un sfert din cheltuielile de personal, ceea ce pune presiune pe bugetele locale.

Premierul a atras atenția că sistemul fiscal din România a fost afectat de numeroase excepții introduse în timp, ceea ce a dus la dezechilibre.