Discuția despre China a fost deschisă de Robert Turcescu, care a introdus experiența recentă a lui Liviu Alexa și contextul revenirii sale după o deplasare complicată. Moderatorul podcastului a făcut legătura între oboseala invitatului și episoadele trăite în timpul călătoriei, pregătind terenul pentru o relatare amplă.

„Liviu Alexa, povestește niște episoade extraordinare despre ce înseamnă China azi. Motivul pentru care, ziceam mai devreme, că Liviu Alexa e așa cu ochii cârpiți de nesom sau de somn, cum vreți să spuneți, da, e că încă nu-și revine că a avut niște, cum a fost, Liviule? Întârzieri, majore, complicat, nebunie, nenorocire, da, deși am…”

Liviu Alexa a intervenit explicând că experiența nu a fost una extremă, dar a folosit momentul pentru a vorbi despre planurile sale de viitor și despre modul în care este perceput public atunci când abordează subiecte sensibile precum China sau Rusia. El a descris reacțiile primite din partea publicului român și etichetele aplicate frecvent celor care ies din discursul dominant.

„N-am murit, da, n-a murit, Robert, vă salut, prieteni. Acum, anul ăsta mi-am propus să mai stau o lună la Moscova și Sankt Petersburg ca să mi-am, chiar să merit toate apelativele…”.

Invitatul a continuat, explicând că interesul său pentru China este legat de dorința de a vedea direct realități despre care, în România, se discută mai ales prin clișee și prejudecăți. El a ironizat reacțiile din mediul online și modul în care românii își construiesc opinii fără contact direct cu realitatea.

„Și acum sunt prozelit chinezoi, să mă duc în țara aia, să stau, așa îmi scriu toate babele pe Facebook, toate mătușile ciorbiste, pentru că românul e expert, bă, românul e expert la tot”, spune cu ironie Alexa.

În continuarea discuției, Liviu Alexa a făcut o descriere amplă a modului în care funcționează China, insistând pe ordine, tehnologie și aplicarea strictă a regulilor. El a enumerat elemente care, în opinia sa, lipsesc din societățile occidentale și care contribuie la funcționarea statului chinez.

„Eu vă zic sincer că vreau o țară ca și China, pe cuvântul meu de onoare, de ce dictatură mișto, și zice să zică și Liviu, să zice și… Nu ați vrea și voi o țară în care nu sunt cerșetori, o țară în care există curățenie, o țară în care nu există din astea de LGBT, nu există emigranți, o țară în care corupția este amendată cu pedeapsa cu moartea…”, a mai spus el.

El a continuat cu exemple concrete legate de siguranța publică și de încrederea socială, folosind situații-limită pentru a ilustra diferențele de mentalitate dintre China și Europa.

„O țară în care poți să-ți lași un milion de euro în bacnote mari sau mici pe stradă și mâine le găsești înapoi dacă nu le ia vântul de sud din Beijing.”

În același context, Liviu Alexa a vorbit despre dezvoltarea tehnologică și despre rolul Chinei în domenii considerate până recent apanajul exclusiv al Statelor Unite, inclusiv explorarea spațiului.

„O țară în care ideea de biometrie este integrată în viețile oamenilor, o țară care, de exemplu, în ultima vreme merge în spațiu și-i salvează pe americani, mă, au stat doi americani papagali în spațiu șapte milioane de luni că nu puteau să ia americanii înapoi, mă, de pe stația spațială și a fost nevoie de chinezi, da? A fost nevoie de chinezi, de dușmanul chinez să meargă să-i recupereze din spațiu”, a mai spus el.

Robert Turcescu a intervenit pentru a cere explicații suplimentare despre avansul tehnologic al Chinei, raportat la experiența lui Liviu Alexa în Statele Unite. Moderatorul a subliniat ideea că China pare să fie „cu un pas în viitor” și a cerut exemple concrete.

„Din punct de vedere de chestiunea asta, da. Te-am văzut fascinat de ideea că, mă rog, în China, China e deja cu un pas în viitor, ca să zicem așa, da? Adică, ai spus, la un moment dat, chiar peste ceea ce se întâmplă în America, tu fiind un om care a călătorit și în America. Ce te face să spui chestia asta? Sunt mult mai avansați din punct de vedere tehnologic. Au reușit să ce? Adică, ce te-ai impresionat atât de tare? Apropo de viitor”

Răspunsul lui Liviu Alexa a fost construit în jurul ideii că rivalitatea clasică dintre China și Statele Unite s-a schimbat fundamental, iar avantajul american nu mai este evident.

„Dacă exista, până acum, o rivalitate cu Statele Unite ale Americii, da? Eu cred că ea nu mai există. Când ești rival, când ești rival, în războiul rece, în cortina de piele, în cortina de ampeță, bă, ca rival trebuie să demonstrezi lucruri, da? Iată, avem scula mai mare militară. Iată, avem, nu știu, bomba neotronică cu furnici”.

El a vorbit despre dependența Americii de petrodolar și despre rezervele financiare ale Chinei, explicând de ce acestea sunt menținute la un nivel ridicat.

America nu prea mai provăduiește chestiile astea. Tot ce se bazează în America în acest moment este petrodolarul. Da? Petrodolarul. Motivul pentru care China are 3.3 trilioane de dolari în cash ca buffer nu este pentru că are nevoie să țină dolari în rezerva de stat, ci pentru că vrea să se protejeze istoric, cum a avut atâtea probleme în trecut, să se protejeze de orice fel de downshift al monedei de dolari, care este o practică în acest moment cu turma mondială”, a răspuns Alexa.

Un alt punct important a fost introducerea educației despre inteligența artificială în școlile primare chineze.

„Adică, de la concepte de AI pentru clasa 1, până la cum folosim AI, cum ne temem de AI, cum ne protejăm, cum îl îmbunătățim, cum ne integrăm în viața noastră a AI-ului. Mamă ce interesant! Mamă ce interesant! Ultimul țăran din Guangzhou are QR code, știe să folosească tehnologia. O să ziceți, da bă, da, deja devenim robotizați”.

În finalul acestei părți a discuției, Liviu Alexa a abordat tema biometriei și a controlului digital, respingând ideea că acestea ar fi exclusive Chinei și susținând că sunt deja practici comune în multe state occidentale.