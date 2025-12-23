La inițiativa primarului Vlad Popescu Piedone, Consiliul Local Sector 5 a adoptat o hotărâre prin care se aprobă decontarea cheltuielilor aferente rebranșării la rețelele de energie electrică și gaze naturale pentru cetățenii afectați de explozia de pe strada Vicina.

Sumele necesare pentru această măsură vor fi asigurate din fondul de rezervă bugetară al Sectorului 5, constituit prin hotărâre de Consiliu Local, în cadrul rectificării bugetului pe anul în curs. Autoritățile locale precizează că intervenția este una prioritară, având în vedere impactul major al deflagrației asupra vieții cotidiene a familiilor rămase fără utilități esențiale.

Măsura urmărește sprijinirea directă a locatarilor afectați, care se confruntă cu costuri ridicate pentru refacerea branșamentelor și revenirea la condiții normale de trai.

Decontarea cheltuielilor pentru rebranșarea la energie electrică și gaze naturale se va face pe baza unei cereri individuale, depusă de persoanele afectate. Cererea trebuie să fie însoțită de extrasul de cont al titularului și de documentele justificative care atestă taxele achitate pentru rebranșare.

Documentele vor fi colectate de președintele sau administratorul asociației de proprietari și vor fi depuse ulterior la Registratura Sectorului 5 a Municipiului București. Autoritățile locale au precizat că această procedură are rolul de a simplifica demersurile pentru cetățeni și de a asigura o gestionare unitară a solicitărilor.

Primarul Vlad Popescu Piedone a subliniat importanța unei reacții rapide din partea administrației locale în situații de criză, arătând că sprijinirea cetățenilor afectați este o responsabilitate asumată. Potrivit edilului, Primăria Sectorului 5 nu poate permite ca familiile afectate de explozie să suporte singure costurile revenirii la normalitate.

Reprezentanții administrației locale au transmis că vor continua să monitorizeze situația din zonă și să identifice soluții suplimentare pentru sprijinirea tuturor cetățenilor afectați de deflagrația de pe strada Vicina, astfel încât comunitatea să poată reveni cât mai rapid la un curs normal al vieții.