Gelu Pușcaș, avocat specializat în dreptul asociațiilor de proprietari și litigii legate de administrarea proprietăților, a explicat, pe pagina publică de Facebook „Consultanta Asociatii Proprietari”, că este legal ca un proprietar să fie obligat la plata apei chiar dacă nu locuiește efectiv în apartament. Potrivit acestuia, sumele facturate nu reprezintă consumul individual al proprietarului, ci diferența de consum – așa-numita „pierdere” – dintre totalul indicat de contoarele din apartamente și consumul facturat de furnizor.

Avocatul a precizat că această diferență poate apărea chiar și în lipsa unor avarii sau țevi sparte și a subliniat că Legea nr. 196/2018 nu stabilește o regulă fixă de repartizare a acestei pierderi. Decizia privind modul de împărțire aparține Adunării Generale a asociației de proprietari.

În cazul în care Adunarea Generală hotărăște ca diferența de consum să fie recuperată fie proporțional cu cota indiviză, fie în mod egal pe apartament, proprietarii sunt obligați să plătească, indiferent dacă locuiesc sau nu în imobil. În acest context, situația nu poate fi considerată o eroare și nici un abuz, atâta timp cât există o hotărâre a Adunării Generale.

Avocatul a mai arătat că adevărata problemă nu este motivul pentru care proprietarii plătesc aceste sume, ci identificarea celei mai corecte metode de repartizare a diferenței de consum, astfel încât decizia să fie echitabilă pentru toți membrii asociației.

„𝐕𝐄𝐑𝐃𝐈𝐂𝐓𝐔𝐋 𝐀𝐕𝐎𝐂𝐀𝐓𝐔𝐋𝐔𝐈

❓ 𝐍𝐮 𝐥𝐨𝐜𝐮𝐢𝐞ș𝐭𝐢 î𝐧 𝐚𝐩𝐚𝐫𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭, 𝐝𝐚𝐫 𝐩𝐥ă𝐭𝐞ș𝐭𝐢 𝐚𝐩ă?

➡️ DA, este legal.

💧 Nu plătești consumul tău, ci 𝐝𝐢𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧ț𝐚 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦 („pierdere”) –

diferența dintre totalul contoarelor din apartamente și consumul facturat de furnizor.

⚠️ Această diferență poate exista chiar și fără țevi sparte.

📜 𝐋𝐞𝐠𝐞𝐚 𝟏𝟗𝟔/𝟐𝟎𝟏𝟖 𝐍𝐔 𝐬𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐞ș𝐭𝐞 o regulă fixă de repartizare.

👉 𝐀𝐝𝐮𝐧𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥ă este cea care decide.

🏛️ Dacă Adunarea Generală a hotărât ca diferența să fie recuperată:

• pe 𝐜𝐨𝐭𝐚 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐳ă sau

• 𝐞𝐠𝐚𝐥 𝐩𝐞 𝐚𝐩𝐚𝐫𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭,

➡️𝐯𝐞𝐢 𝐩𝐥ă𝐭𝐢 𝐜𝐡𝐢𝐚𝐫 𝐝𝐚𝐜ă 𝐧𝐮 𝐥𝐨𝐜𝐮𝐢𝐞ș𝐭𝐢 𝐚𝐜𝐨𝐥𝐨.

❌ Nu este eroare.

❌ Nu este abuz, dacă există hotărâre a Adunării Generale.

❓ Î𝐧𝐭𝐫𝐞𝐛𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐫𝐞𝐚𝐥ă 𝐧𝐮 𝐞𝐬𝐭𝐞 „𝐝𝐞 𝐜𝐞 𝐩𝐥ă𝐭𝐞𝐬𝐜?”, 𝐜𝐢:

👉 care metodă este cea mai corectă de repartizare?

💬 Cum se procedează în blocul tău?”, este mesajul lui Pușcaș.