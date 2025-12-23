Proprietarii pot fi obligați să plătească apa chiar dacă nu locuiesc în apartament
Gelu Pușcaș, avocat specializat în dreptul asociațiilor de proprietari și litigii legate de administrarea proprietăților, a explicat, pe pagina publică de Facebook „Consultanta Asociatii Proprietari”, că este legal ca un proprietar să fie obligat la plata apei chiar dacă nu locuiește efectiv în apartament. Potrivit acestuia, sumele facturate nu reprezintă consumul individual al proprietarului, ci diferența de consum – așa-numita „pierdere” – dintre totalul indicat de contoarele din apartamente și consumul facturat de furnizor.
Avocatul a precizat că această diferență poate apărea chiar și în lipsa unor avarii sau țevi sparte și a subliniat că Legea nr. 196/2018 nu stabilește o regulă fixă de repartizare a acestei pierderi. Decizia privind modul de împărțire aparține Adunării Generale a asociației de proprietari.
În cazul în care Adunarea Generală hotărăște ca diferența de consum să fie recuperată fie proporțional cu cota indiviză, fie în mod egal pe apartament, proprietarii sunt obligați să plătească, indiferent dacă locuiesc sau nu în imobil. În acest context, situația nu poate fi considerată o eroare și nici un abuz, atâta timp cât există o hotărâre a Adunării Generale.
Avocatul a mai arătat că adevărata problemă nu este motivul pentru care proprietarii plătesc aceste sume, ci identificarea celei mai corecte metode de repartizare a diferenței de consum, astfel încât decizia să fie echitabilă pentru toți membrii asociației.
Proprietarii, deranjați de faptul că plătesc apă în plus, deși nu o consumă efectiv
Subiectul modului în care este facturată apa la bloc este un subiect care revine deseori în discuțiile dintre proprietarii de apartamente.
Pe un alt forum de discuții desinat asociațiilor de proprietari, o femeie reclama exact faptul că nu i se pare normal să plătească o parte din pierderile de apă din bloc, deși ea are montate apometre în locuință.
Alți internauți i-au explicat motivele pentru care apar aceste pierderi și faptul că Adunarea Generală are dreptul să decidă faptul că proprietarii împart și plătesc în mod egal aceste pierderi pe apartamante.
„Nu sunt pierderi, sunt diferențe între suma indexurilor citite din apartamente și indexul contoarului de branșament.
Aceste diferențe au varii cauze, nu se citesc toate în aceeași zi, diferențe de clasă contor branșament și clase apometru și, cel mai adesea, raportări eronate ale indexurilor de la apometrele de apartamente.
Pierderi înseamnă avarii la instalațiile de apă, dacă subsolul nu băltește nu sunt avarii la instalațiile comune.
Diferențele se repartizează conform hotărârii AG, pe consum sau pe număr de persoane”, a fost un răspuns.
„Aceste pierderi nu sunt pierderi, pe de o parte sunt diferențe de precizie datorită clasei inferioare de precizie a apometrelor din apartamente comparativ cu clasa mult superioară de precizie a apometrului furnizorului de la branșament, iar pe de altă parte este diferența de consum datorită momentului diferit de citire a apometrului de la branșament de către furnizor comparativ cu momentul cititirii celor din apartamente, iar această diferență este cu atât mai semnificativă când citirile sunt comunicate de proprietari, chiar dacă ar comunica toți în aceeași zi, nu vor citi toți în același moment toate apometrele din bloc.
Cel mai corect criteriu de repartizare e cel proporțional cu consumul dacă e citire radio a apometrelor, clar va fi diferență de precizie plus o diferență de consum între momentul citirii de către furnizor și momentul citirii efectuate firma responsabilă.
În cazul când indecsii sunt comunicați de proprietari nu mai este atât de corect acest criteriu pentru că pot fi comunicați indecși nereali, dacă nu transmit și fotografii ale apometrelor”, a subliniat o altă persoană într-un răspuns la aceeași postare.
