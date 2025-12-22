Avocatul Gelu Pușcaș a publicat un mesaj pe pagina de Facebook ”Consultanță Asociații Proprietari” în care spune că există o confuzie periculoasă care circulă de ani buni: ideea că buna-credință și dorința de a ajuta te pun la adăpost de consecințe. În realitate, legea nu funcționează pe simpatie, intenții sau „hai să rezolvăm între noi”. Funcționează pe reguli scrise, proceduri și răspundere.

Expertul adaugă că respectul pentru cei care se implică în viața comunității este firesc. Fără oameni activi, blocurile ar fi lăsate de izbeliște. Dar tocmai pentru că vorbim de bani, contracte și drepturi, orice abatere se plătește, uneori scump.

Cele mai multe probleme pornesc de la adunările generale. Convocări făcute superficial, termene ignorate, procese-verbale întocmite formal, fără respectarea legii. O singură greșeală este suficientă pentru ca instanța să anuleze tot ce s-a decis.

Consecințele nu sunt teoretice:

contracte desființate,

bani recuperați forțat,

funcții pierdute,

decizii întoarse din temelii.

Procedura nu este un moft. Este fundația legală a întregii activități a asociației.

În asociațiile de proprietari nu există „eu n-am știut” sau „n-am fost de acord”. Președintele, comitetul, administratorul și cenzorul răspund împreună. Dacă unul greșește, ceilalți pot plăti.

Plăți nejustificate, prime inventate, comisioane acordate pe sub masă sau mici „ajustări” din fonduri nu sunt acte de curaj. Sunt riscuri asumate fără discernământ, care pot atrage obligații financiare serioase sau chiar dosare penale.

Când te prezinți ca profesionist, nu mai poți invoca faptul că „așa a cerut președintele”. Legea te obligă să știi ce faci și să refuzi ce este ilegal.

Există suficiente exemple de administratori care:

au fost condamnați pentru decizii luate de comitet,

au fost obligați să restituie sume mari,

au răspuns pentru personal angajat ilegal.

În fața autorităților, nimeni nu vine să confirme că „doar ai executat ordine”. Responsabilitatea rămâne a celui care știa sau trebuia să știe legea.

Un mit des întâlnit este acela că președintele scapă dacă nu umblă direct la fonduri. Fals. Funcția atrage răspundere, indiferent de pregătirea juridică sau de intențiile bune.

Au existat președinți care, deși nu au gestionat efectiv banii, au fost obligați să răspundă solidar pentru prejudicii sau chiar au fost condamnați. Bunătatea și naivitatea nu țin loc de prudență.

Un președinte responsabil:

alege un administrator competent,

se asigură că există un cenzor activ,

nu ia decizii pe baza vorbelor sau a „sfaturilor din scară”.

Lipsa de implicare nu te exonerează. Dacă nu participi la adunări și nu verifici ce se întâmplă, nu înseamnă că ești protejat.

Când apar pierderi:

facturile trebuie achitate,

furnizorii pot opri serviciile,

datoriile sunt executate legal.

Nu se pierde apartamentul peste noapte, dar se poate ajunge rapid la situații în care costurile devin greu de suportat pentru fiecare proprietar.