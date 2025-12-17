În practică, primul conflict apare atunci când proprietarul vede o sumă sau o repartizare cu care nu este de acord. Lista de întreținere nu este doar o informare lunară, ci documentul care declanșează obligații legale pentru ambele părți.

Din momentul afișării, se nasc termene de plată, termene de contestare și, ulterior, posibilitatea aplicării penalităților sau a acționării în instanță.

Lista de întreținere trebuie să cuprindă data afișării și data scadentă. De la data afișării începe să curgă termenul de plată, potrivit avocatului Gelu Pușcaș, specializat în dreptul asociațiilor de proprietari și litigii legate de administrarea proprietăților.

Art. 77 alin. (2) din Legea nr. 196/2018 prevede expres că termenul de plată a cotelor de contribuție este de maximum 30 de zile calendaristice de la data afișării. Termenul poate fi mai mic, dar nu poate depăși această limită.

Penalitățile nu se aplică automat la expirarea termenului de plată. Asociația poate calcula penalități abia după trecerea a 30 de zile de la scadență.

Art. 77 alin. (1) din Legea nr. 196/2018 stabilește că penalitățile nu pot depăși 0,2% pe zi de întârziere și nu pot fi mai mari decât debitul principal. Orice depășire a acestor limite este nelegală.

Asociația nu poate chema imediat proprietarul în judecată. Legea impune un termen minim înainte de introducerea acțiunii, punctează avocatul.

Art. 78 alin. (2) din Legea nr. 196/2018 prevede că acțiunea în instanță poate fi formulată doar după 60 de zile de la scadență, ceea ce înseamnă, în practică, aproximativ 90 de zile de la afișarea listei.

Proprietarul nu este obligat să accepte necondiționat lista afișată. El are dreptul să solicite explicații și să conteste în scris modul de calcul.

Art. 28 alin. (3) din Legea nr. 196/2018 obligă președintele asociației să răspundă în scris în termen de 10 zile de la solicitare, spune Gelu Pușcaș.

Dacă președintele refuză să ofere documentele justificative, proprietarul se poate adresa altor structuri interne sau autorității locale.

Art. 28 alin. (4) din Legea nr. 196/2018 reglementează explicit dreptul proprietarului de a solicita verificarea documentelor prin comitetul executiv, cenzor sau compartimentele specializate ale autorității publice locale.

Dacă asociația rămâne în pasivitate, dreptul de a cere sumele restante se prescrie. Termenul general de prescripție este de trei ani și curge de la data scadenței înscrise în lista de plată, a mai explicat avocatul Gelu Pușcaș.

Iată mai jos postarea completă de pe pagina de Facebook „Consultanță Asociații Proprietari”: