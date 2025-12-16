Gelu Pușcaș, avocat expert în asociații de proprietari, a explicat, pe Facebook, dacă „șeful de scară” există în legea asociaților de proprietari. Mai exact, câți „șefi de scară” pot exista, cine îi numește și cum sunt plătiți. Spre surprinderea multor români, „șeful de scară” nu este o funcție prevăzută în legislația actuală. Termenul de „șef de scară” vine din trecut și a rămas în limbajul uzual, dar nu apare în legea asociațiilor de proprietari. În practică, ceea ce numim „șef de scară” este, de cele mai multe ori, un membru al comitetului executiv, susține Pușcaș.

Legal vorbind, spune Pușcaș, organele de conducere ale unei asociații de bloc sunt:

adunarea generală – organul suprem de conducere;

comitetul executiv – format din 3 sau 5 membri (inclusiv președintele), care pune în aplicare hotărârile adunării generale;

președintele – reprezentantul legal al asociației;

cenzorul – verifică nu doar lista de plată, ci și modul de aplicare a hotărârilor și deciziilor.

Atenție! Administratorul nu face parte din organele de conducere, indiferent ce se „știe” prin blocuri.

În majoritatea cazurilor, „șeful de scară” este membru al comitetului executiv, care, împreună cu președintele, se ocupă de activitatea curentă a asociației. „Șefii de scară” pot fi remunerați, însă este vorba despre o indemnizație, nu despre un salariu. Doar adunarea generală poate stabili aceste indemnizații.

Atenție! Dacă votați o indemnizație „în mână” (net), pe lista de plată va apărea o sumă mai mare, diferența reprezentând taxe și impozite, avertizează Pușcaș.

Potrivit lui Pușcaș, „șeful de scară”, chiar dacă este membru în comitet, nu poate lua decizii de unul singur și nici nu poate impune hotărâri la nivelul scării. Regula este clară, spune el, deciziile se iau prin hotărârea adunării generale sau de comitetul executiv, mandatat de adunarea generală.

Pe scurt, „șeful de scară” nu este o funcție prevăzută de lege, ci, de regulă, este membru al comitetului executiv. El poate fi remunerat, prin hotărârea adunării generale. Nu are putere de decizie individuală.

„📣 Dacă informația ți-a fost utilă, distribuie-o. Foarte mulți proprietari încă iau decizii greșite din lipsă de informare”, a scris Pușcaș pe pagina publică de Facebook „Consultanta Asociatii Proprietari”.