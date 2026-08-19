Tunelurile de pe Autostrada Sibiu-Pitești prind contur. Situația de pe Secțiunea 2

Lucrările la Secțiunea 2 Boița-Cornetu a Autostrăzii Sibiu-Pitești ar putea avansa pe mai multe sectoare după finalizarea procedurii de revizuire a Acordului de mediu. Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a depus documentația necesară la Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate (ANMAP) pe 12 august 2026.

Potrivit directorului general al CNAIR, Cristian Pistol, constructorii au transmis documentele necesare pentru revizuirea Acordului de mediu. După finalizarea procedurilor, CNAIR așteaptă eliberarea Autorizațiilor de construire pentru toate sectoarele de lucrări.

În prezent, constructorii turci din asocierea Mapa-Cengiz pot interveni doar pe aproximativ 45% din șantier, în lipsa Acordului de mediu revizuit. Activitățile se desfășoară la tuneluri, structuri, precum poduri, pasaje și viaducte, dar și la terasamente.

Pe șantier sunt mobilizați în acest moment 646 de muncitori și 161 de utilaje. Stadiul fizic general al Secțiunii 2, cu o lungime de 31,33 kilometri, se apropie de 15%.

„Autostrada Sibiu-Pitești (A1), Secțiunea 2 (Boița-Cornetu): documentația pentru revizuirea Acordului de mediu a fost depusă! Constructorii au transmis restul documentelor necesare revizuirii Acordului de mediu, iar CNAIR a depus, pe 12 august 2026, documentația necesară obținerii acestui Acord la ANMAP (Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate). După finalizarea procedurilor de revizuire a Acordului de mediu, ne așteptăm ca Ministerul Transporturilor să elibereze urgent Autorizațiile de construire pe toate sectoarele din șantier”, a transmis Cristian Pistol, director General al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) SA.

La tunelul Boița 1, cu lungimi de 264 de metri și 247 de metri pentru cele două galerii, stadiul fizic a ajuns la 39,80%. Galeria stângă a fost străpunsă, în timp ce pe galeria dreaptă au fost excavați 109 metri, iar până la străpungere mai sunt 138 de metri.

La tunelul Robești, cu o lungime de 900 de metri, stadiul fizic este de 36,25%. Excavația celor două galerii a fost finalizată, iar echipele lucrează în prezent la hidroizolație și la căptușeala interioară.

Constructorii turci Mapa-Cengiz pot lucra în prezent pe aproximativ 45% din șantier, cu 646 de muncitori și 161 de utilaje, iar stadiul fizic general al Secțiunii 2 se apropie de 15%. La tunelul Boița 1, progresul este de 39,80%, cu galeria stângă străpunsă, în timp ce la Robești lucrările au ajuns la 36,25%, fiind finalizată excavația ambelor galerii. Tunelul Balota are un stadiu fizic de 5,21%, cu 104 metri excavați din galeria dreaptă.

„La ora actuală, în absența Acordului de mediu revizuit, constructorii turci (Mapa-Cengiz) pot lucra doar pe aproximativ 45% din șantier — la tuneluri, structuri (poduri, pasaje și viaducte) și terasamente — cu 646 de muncitori și 161 de utilaje. Stadiul fizic general al Secțiunii 2 se apropie de 15%.

Tuneluri:

Boița 1 (264 m / 247 m): 39,80% stadiu fizic. Galeria stângă este străpunsă, iar pe cea din dreapta s-au excavat 109 m și au mai rămas 138 m până la străpungere.

Robești (900 m): 36,25% stadiu fizic. Excavația ambelor galerii este finalizată, iar în momentul de față se lucrează la hidroizolație și la căptușeala interioară a galeriilor.

Balota (500 m): 5,21% stadiu fizic. S-au excavat 104 m din galeria dreaptă”, se arată în mesajul postat pe social media.

Pe cele trei sectoare pentru care a fost emisă Autorizația de Construire, lucrările au atins un stadiu fizic general de 45,82%. Cele mai avansate sunt Viaductul 3, cu un progres de 85,41%, și Viaductul 2, unde stadiul fizic a ajuns la 83,41%.

Secțiunea Boița-Cornetu se desfășoară într-o zonă montană și are o complexitate tehnică ridicată. Traseul include șapte tuneluri, cu o lungime cumulată de aproximativ cinci kilometri, precum și 24 de poduri și 24 de viaducte, a căror lungime totală este de aproximativ 11 kilometri.

Pe cele trei sectoare autorizate pentru construcție, lucrările au ajuns la un stadiu fizic de 45,82%, cu Viaductul 3 și Viaductul 2 printre cele mai avansate structuri. Secțiunea Boița-Cornetu, lungă de 31,33 kilometri, include 7 tuneluri, 24 de poduri și 24 de viaducte. Contractul are o valoare de 4,25 miliarde de lei, fără TVA, și este finanțat prin Programul Transport. Autostrada Sibiu-Pitești face parte din Coridorul European Rin-Dunăre-Marea Neagră.