Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat într-o conferință de presă că, dacă se va relua același proiect de lege fără să se țină cont de avizele CSM și de recomandările justiției și se așteaptă un rezultat diferit, înseamnă că nu există voința de a aproba o lege care să reglementeze pensiile, pentru că rezultatul va fi același.

El a spus că a inițiat o consultare pentru a crea rapid un proiect de lege despre pensiile magistraților, după întâlniri cu președintele CSM, Elena Costache, cu președintele ICCJ, Lia Savonea, și cu procurorul general, Alex Florența.

Grindeanu a afirmat că există soluții dacă pleacă oricine din funcție, pentru că nimeni nu este de neînlocuit, răspunzând astfel întrebării despre o posibilă plecare a premierului Ilie Bolojan.

Oficialul a explicat că propunerea sa în coaliție a fost să se creeze un grup de lucru format din reprezentanți ai coaliției și oameni din justiție, pentru a elabora rapid o lege respectând totuși pașii constituționali. Înainte de angajarea răspunderii Guvernului, ministrul Justiției a trimis o adresă către premier în care a spus că este obligatoriu avizul CSM.

Grindeanu a adăugat că propunerea este să se formeze rapid grupul de lucru cu reprezentanți de la PNL, PSD, USR și UDMR, iar săptămâna viitoare să se vină cu un proiect de lege care să fie aprobat repede în Parlament. El a precizat că acest lucru este important pentru că termenul din PNRR este 28 noiembrie și, dacă nu se respectă, se pot pierde aproximativ 230 de milioane de euro.

„Există soluții, dacă pleacă oricine, nimeni nu e de neînlocuit. Dar eu am spus cu totul altceva. Pe scurt, am spus așa că dacă și a doua oară o apucăm pe același drum cu același proiect de lege, nu stăm după avize CSM, nu ascultăm ce zice justiția și ne așteptăm să fie o altă finalitate, înseamnă că nu ne dorim să treacă o lege care să reglementeze pensiile, fiindcă va avea același deznodământ. Și atunci eu am propus în coaliție să venim cu un grup de de lucru în coaliție, nu al PSD-ului, cu oameni din justiție, cu în dialog cu actorii principal din acest domeniu și rapid să elaborăm o lege, încercând să respectăm totuși pașii constituțional. Propunerea noastră este de a face rapid acest grup de lucru, cu cei de la PNL, PSD, USR, UDMR, iar pe parcursul săptămânii viitoare să se vină cu un proiect de lege pe care să-l probăm rapid în Parlament. Asta este propunerea noastră, pentru că altfel ziua de 28 noiembrie este termenul până la care noi trebuie să îndeplinim o bornă în PNRR. Dacă nu va fi îndeplinit vom pierde, cred, vreo 230 de milioane de euro”, a zis social-democratul pentru cei de la Digi24.

Grindeanu a spus că propunerea lor este să înceapă de urgență lucrurile și că deja au făcut primul pas în această dimineață. El a explicat că, în calitate de președinte al Camerei Deputaților, a avut o întâlnire și a invitat la Parlament președintele Înaltei Curți, președinta CSM și procurorul general, pentru a încerca să deblocheze situația și să deschidă un dialog, având în vedere că sistemul de justiție este în grevă.

Grindeanu a dat asigurări că au fost făcuți pași înainte, că a informat deja o parte dintre liderii coaliției despre discuții și că în aceeași după-amiază va informa și restul, pentru ca luni să poată să deblocheze situația și să meargă mai departe. El a precizat că este important să se țină cont atât de punctul de vedere al justiției, cât și de dorințele societății, care vrea o reglementare mai bună în acest domeniu.

El a adăugat că, pentru a debloca lucrurile, este nevoie să înceapă de undeva și că, dacă toată lumea rămâne pe poziții opuse, problema nu se va rezolva. Grindeanu a avertizat că, altfel, se va trece de termenul de 28 noiembrie, nu se va îndeplini borna din PNRR, se vor pierde peste 200 de milioane de euro, legea pensiilor va rămâne nejustă și tot ce va rămâne în urmă va fi doar orgoliul, fără niciun rezultat concret.

„Asta este propunerea noastră și în acest sens să știți că am demarat lucrurile în această dimineață. Eu, ca președinte al Camerei Deputaților, am avut o întâlnire și am invitat la Camera Deputaților pe președinte Înaltei Curți, pe doamna Savonea, pe președinta CSM, doamna Costache, și pe procurorul general al României, să încerc să deblochez lucrurile și să dăm drumul la un dialog, fiindcă în acest moment sistemul de justiție din România în grevă și știți aceste lucru. Eu cred că s-au făcut pași. Am informat o parte dintre liderii coaliției despre ceea ce am discutat. O să apuc în această după-masă să informez și pe restul, astfel încât luni să putem să deblocăm situația și sămergem înainte. Este absolut normal să ținem cont și de ce spune sistemul de justiție, dar să ținem de cont și de ceea ce vrea societatea în acest moment și societatea își dorește să existe o reglementare mai bună în acest domeniu. Dar ca să deblocăm lucrurile, eu cred că trebuie să începem de undeva. Dacă fiecare rămâne pe pozițiile acestea antagonice, nu o să rezolvăm lucrurile. O să treacă 28 noiembrie, nu o să îndeplinim acel acea bornă, o să pierdem peste 200 de milioane de euro, o să rămânem cu o lege injustă de pensii pe acest domeniu și rămâne în urmă doar un orgoliu și nu se rezolvă nimic”, a punctat social-democratul.

Grindeanu a reamintit tuturor că Roxana Mânzatu, comisar european, a avertizat că nu este bine ca România să înghețe salariul minim pentru că acest lucru ar putea provoca probleme la nivel european, inclusiv risc de infringement. El a explicat că a cerut Ministerului Finanțelor să calculeze impactul unei astfel de măsuri și speră ca săptămâna viitoare acest subiect să fie clarificat.

Grindeanu a precizat că săptămâna trecută au avut o primă discuție despre înghețarea salariului minim, iar ministrul Finanțelor a prezentat niște date. El a explicat că, în timpul unei ședințe la Amsterdam, la Partidul Socialiștilor Europeni, Mânzaru a spus că nu este recomandat să se înghețe salariul minim și că știe despre discuțiile din coaliție. Din această cauză, Grindeanu a cerut ca la nivelul Comisiei Europene să fie pregătit un material despre acest subiect.

De asemenea, el a spus că a cerut și colegilor de la Finanțe să spună care ar fi efectele unei asemenea decizii pentru a putea lua o hotărâre bazată pe date concrete, și speră ca săptămâna viitoare problema să fie rezolvată.