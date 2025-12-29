Schimbarea principală care stârnește îngrijorare este integrarea suplimentului de pensie în venitul de bază la pensiile de urmaș, ce intră în vigoare începând din decembrie 2025.

Potrivit celor de la Asigurarea de Pensii din Germania (DRV), această ajustare va face ca veniturile totale să fie evaluate la un nivel mai ridicat, ceea ce poate determina scăderea prestațiilor pentru sute de mii de persoane afectate.

Până în iunie 2026, există o deducere neimpozabilă lunară în cuantum de 1.076,86 de euro pentru pensiile de văduvie, la care se adaugă 228,42 de euro pentru fiecare copil. Însă multe persoane care obțin venituri suplimentare din activități profesionale sau din pensii private sau de companie depășesc această limită, ceea ce le reduce pensia cu o medie de peste 200 de euro pe lună.

Consultantul în pensii Andreas Niehof, din Heilbronn, explică faptul că mulți văduvi încearcă să evite această diminuare prin reducerea veniturilor proprii, însă aceasta poate fi o strategie greșită. El subliniază că înainte de a lua astfel de decizii este importantă consultarea unui specialist independent în domeniul pensiilor, care poate analiza situația individuală și poate discuta opțiunile cu angajatorul în mod direct.

Un punct esențial menționat de Niehof este că reducerea orelor de muncă pentru a profita de deduceri fiscale poate avea efecte negative pe termen lung, deoarece contribuțiile la fondul de pensii vor scădea în consecință, ceea ce duce la o pensie generală mai mică în viitor. „Cu cât muncești mai puțin, cu atât îți afectezi propria pensie”, avertizează specialistul.

Mai mult, orice venit redus este compensat printr‑o pensie de văduv majorată cu 40 %, procent care acoperă doar parțial pierderea efectivă de aproximativ 60 % din venitul total, potrivit informațiilor furnizate de portalul de specialitate gegen-hartz.de.

Această situație ridică întrebări serioase pentru persoanele în cauză, astfel că specialiștii recomandă informarea atentă și planificarea financiară din timp pentru a evita decizii pripite care pot scădea semnificativ nivelul veniturilor de care depind mulți seniori în Germania.

Pe lângă consultarea unui specialist în pensii, experții recomandă văduvelor și văduvilor să analizeze și posibilitățile de optimizare a altor venituri, cum ar fi pensiile private sau contribuțiile la asigurările de sănătate. O planificare atentă poate preveni reduceri neașteptate și poate menține un nivel de trai stabil, fără a afecta securitatea financiară pe termen lung.

De asemenea, este important ca persoanele afectate să se informeze despre modificările legislative și să verifice regulat comunicările DRV și ale autorităților locale. În acest fel, cei afectați pot lua decizii corecte și la timp, evitând astfel măsurile improvizate care ar putea avea efecte negative asupra pensiei și a situației financiare generale.