Magazinul german Lidl este unul dintre cele mai populare locuri pentru cumpărături alimentare la prețuri accesibile în Belgia, însă spre deosebire de alte lanțuri de supermarketuri, majoritatea magazinelor Lidl din această țară nu sunt deschise duminica. Această situație nu ține doar de decizia retailerului, ci este un rezultat al legislației locale privind programul magazinelor și a costurilor ridicate asociate muncii în această zi.

În Belgia, majoritatea magazinelor și supermarketurilor sunt obligate de lege să asigure cel puțin o perioadă neîntreruptă de odihnă de 24 de ore în fiecare săptămână, de regulă pe timpul duminicii, iar angajarea personalului pentru a lucra în această zi implică plata unor bonusuri semnificativ, scrie site-ul The Brussels Times.

Reprezentanții Lidl au explicat că dacă un lanț integrat de magazine, precum Lidl, dorește să își deschidă supermarketurile duminica, legea belgiană impune plata unui bonus salarial de 200 % pentru angajații care lucrează în această zi. Aceasta ridică semnificativ costurile de funcționare și face dificil pentru Lidl să concureze cu alte supermarketuri care pot evita astfel de cheltuieli prin structuri diferite de proprietate și de organizare a forței de muncă.

Supermarketurile precum Carrefour, Albert Heijn sau Delhaize funcționează în Belgia printr‑un model în care o parte semnificativă dintre magazine este deținută sau operată de antreprenori independenți sub formă de franciză. Această structură permite acestor magazine să plătească salarii și bonusuri mai mici și să desfășoare activitate duminica fără costurile ridicate impuse lanțurilor integrate.

Prin contrast, Lidl gestionează magazinele într‑un mod centralizat, ceea ce înseamnă că angajatorul direct este compania Lidl, iar legislația privind muncă și bonusurile se aplică în mod integral. Potrivit conducerii Lidl, acest lucru creează un deficit competitiv față de rivalii care folosesc franciza ca structură legală și comercială.

Lidl nu este singurul lanț critic la adresa actualelor reguli. Retailerul german Aldi a tras, de asemenea, un semnal de alarmă cu privire la ceea ce consideră a fi o concurență neloială în sectorul belgian de retail alimentar.

Reprezentanții acestor lanțuri susțin că regulamentul actual creează un teren de joc inegal în care magazinele francizate pot profita de avantajele flexibilității legale, în timp ce lanțurile integrate trebuie să suporte costurile complete ale muncii persoanelor angajate.

Lidl a cerut guvernului belgian să intervină pentru a corecta această situație și pentru a permite o concurență mai echitabilă între diferitele modele de afaceri. Discuțiile dintre retailerii din sector și sindicate au fost însă complicate și în unele cazuri suspendate din cauza intereselor diferite privind salariile și condițiile de muncă.

Politicile privind deschiderea magazinelor duminica sunt parte a unei norme mai largi din Belgia, unde majoritatea unităților comerciale sunt închise în această zi din cauza regulilor privind „ziua de odihnă”. Excepții de la această regulă există, dar acestea sunt în general limitate la magazine mici, brutării sau unități din zone turistice, care pot fi deschise pe o perioadă scurtă în timpul duminicii.

Cu toate acestea, în ultimii ani s‑au realizat unele ajustări în sectorul comercial. De exemplu, anumite supermarketuri mari din Franța, precum Carrefour, au încheiat acorduri pentru a deschide magazinele integrate dimineața de duminica începând cu ianuarie 2026, iar alți retaileri iau în considerare extinderea programului în această zi pentru a răspunde cererii consumatorilor.