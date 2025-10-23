Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a declarat că procedura prin care compania Distrigaz acționează atunci când primește sesizări privind mirosul de gaze în anumite zone este „oarecum greșită”, sugerând că legislația ar trebui modificată pentru a preveni o nouă tragedie precum cea din cartierul Rahova.

Oficialul a explicat că, în prezent, angajații Distrigaz doar opresc alimentarea cu gaze și sigilează zona, lăsând verificările propriu-zise în sarcina firmelor autorizate. În opinia sa, acest proces trebuie reevaluat, întrucât lasă loc unor riscuri care pot avea consecințe grave.

Nistor a afirmat că, din perspectiva sa, chiar dacă nu este specialist în domeniu, este evident că sistemul actual prezintă deficiențe. El a adăugat că trebuie analizat în detaliu întregul proces, împreună cu experții din domeniu, pentru a identifica soluțiile potrivite.

Prefectul a precizat că intenționează să deschidă o discuție cu reprezentanții Distrigaz pentru a înțelege exact modul de intervenție și pentru a evalua dacă se impun modificări legislative.

„Procedura ştiţi care este – mai întâi opresc gazele, apoi se sigilează, mai departe ar trebui să verifice firme autorizate. Îmi dau şi eu seama că există o problemă în tot acest proces, care va trebui evaluată în perioada următoare să vedem ce se poate face ca să preîntâmpinăm astfel de situaţii. Nu i-am întrebat de ce nu au făcut verificările, ştiind că asta este procedura în momentul de faţă, dar este clar că procedura este oarecum greşită. Probabil că da (e nevoie de modificarea legislaţiei – n.red.), din punctul meu de vedere de nespecialist în acest domeniu bănuiesc că da. Cu siguranţă, trebuie analizat de către specialişti şi văzut ce putem face mai bine pe viitor astfel încât să nu se întâmple. Am înţeles că lumea deja sesizează mult mai multe astfel de cazuri, probabil este şi speriată şi pe bună dreptate, primesc anunţurile de la 112 şi văd că apar tot felul de relatări de scurgeri de gaze. Până acum, zilele acestea, toate au fost soluţionate ok, multe dintre ele nici măcar nu s-au adeverit a fi gaze, dar e bine că lumea sună, autorităţile îşi fac treaba şi verifică”, a afirmat Andrei Nistor.

Prefectul a precizat că urmează să aibă o întâlnire oficială cu reprezentanții Distrigaz, pentru a cere explicații privind modul de intervenție în zona Rahova și pentru a solicita un raport complet.

El a adăugat că o parte dintre locatarii din zonă nu aveau efectuate reviziile obligatorii la instalațiile de gaze, menționând că aproximativ 10% dintre cei 1.700 de locatari afectați de oprirea gazului se află în această situație.

Prefectul a precizat, de asemenea, că a solicitat efectuarea unor verificări extinse asupra conductelor de gaze din Capitală, subliniind că este „convins” că există probleme la numeroase blocuri. În opinia sa, aceste verificări trebuie făcute cât mai curând, deoarece infrastructura veche poate ascunde defecțiuni care ar pune în pericol siguranța locatarilor.

„Voi avea o discuţie cu Distrigaz, o să le cer un raport să înţeleg, din punctul lor de vedere, care este starea astăzi şi să vedem unde se impun aceste măsuri şi de ce nu le-au luat dacă trebuiau luate. Adică nu vor fi lăsaţi uşor, evident, nu încerc să disculp pe cineva, dar nici să acuz pe cineva în acelaşi timp”, spune prefectul Capitalei.

Referitor la cauzele deflagrației din Rahova, Nistor a afirmat că nu există încă un raport oficial al Institutului Național de Securitate Minieră și Explozivă (INSEMEX) care să confirme ipotezele vehiculate în presă. El a declarat că a discutat personal cu reprezentanții institutului, care i-au comunicat că raportul este în lucru și că nu pot face declarații publice, deoarece fac parte din ancheta oficială.

Prefectul a explicat că probele de la locul exploziei au fost abia preluate și că investigația este în desfășurare. Potrivit informațiilor preliminare, ar fi fost observate crăpături în conducta de gaze, însă acest detaliu nu confirmă automat cauza exploziei. Nistor a insistat asupra faptului că trebuie așteptate concluziile specialiștilor înainte de a formula verdicte publice.

„Am văzut şi eu ştirile ieri, iar în momentul 2 am sunat la INSEMEX să mă interesez de acest raport. Mi-au confirmat că nu există acest raport, deci nu ştiu de unde a plecat această teorie. Este posibil ca aceste informaţii să nu fie adevărate în acest moment. Înţeleg că vizual, cel puţin, au fost văzute nişte crăpături în ţeava respectivă. Este posibil, nu neg acest lucru, nu neg că asta ar putea fi cauza, dar în momentul de faţă nu avem aceste informaţii sigure. Acum, anchetatorii abia au terminat ieri de preluat probele de la faţa locului şi ancheta continuă. Nu mi-au spus nimic (cei de la INSEMEX – n.red.), pentru că momentan ei nu au voie să discute, fiind parte din această anchetă. Deci, momentan nu am informaţii concrete despre raport. Ce mi-au spus este că un astfel de raport durează destul de mult, va fi foarte amănunţit şi când va fi finalizat îl voi primi şi eu şi voi încerca să îl fac public”, a precizat Nistor.

Cu o zi în urmă, șeful Direcției de Investigații Criminale, chestorul Cristian Gheorghe, a anunțat că, în exteriorul blocului afectat, pe coloana de transport a gazelor, a fost descoperită o fisură. El a precizat că segmentul de țeavă respectiv, împreună cu un cablu electric aflat în apropiere, a fost ridicat de specialiștii INSEMEX pentru a fi supus expertizei.

Gheorghe a explicat că aceste probe oferă anchetatorilor indicii valoroase, dar nu pot constitui încă o concluzie definitivă.