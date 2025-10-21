Răzvan Popa, cercetător în cadrul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), a făcut publice pe rețelele de socializare primele informații extrase din raportul INSEMEX referitor la tragedia din Rahova.

Potrivit acestuia, experții au descoperit că „au extras conducta de gaze care racorda blocul la conducta principală și care trecea prin același canal subteran prin care sunt trase și cablurile electrice și alimentarea cu apă a blocului”.

„Se pare că un scurtcircuit la un cablu electric ar fi dus la fisurarea conductei de gaz, apoi acumularea din subteran s-ar fi propagat prin coloana verticală a blocului. Pentru că spațiul era însă obturat, undeva deasupra etajului 5, gazul a ieșit printr-un grilaj de ventilație și s-a acumulat într-unul dintre apartamente, ceea ce a dus într-un final la explozie”, a scris Popa.

El susține că aceste constatări confirmă ipoteza potrivit căreia tragedia are legătură directă cu deficiențe majore în sistemul de distribuție a gazelor. „Buboiul din zona distribuției de gaze despre care scriam zilele trecute se confirmă cu vârf și îndesat în cazul exploziei din Rahova”, a transmis acesta.

Într-un mesaj ferm, Răzvan Popa critică modul în care Autoritatea Națională de Reglementare în Energie (ANRE) gestionează domeniul, acuzând existența unui mecanism financiar care favorizează companiile private, nu siguranța locatarilor.

„Mecanismul de făcut averi pe spinarea săracilor, pus la cale și păstorit de ANRE, este următorul: la prima semnalare de miros de gaze, distribuitorul (Distrigaz, în București) oprește gazele în bloc și te invită să-ți cauți o firmă autorizată care să facă verificări, să repare – dacă e cazul – și să-ți redeschidă gazele”, explică Popa.

El susține că „firmele autorizate sunt de fapt un cartel” și că acestea impun montarea de echipamente suplimentare contra cost.

„Firmele autorizate sunt de fapt un cartel și folosesc acest prilej exclusiv ca să forțeze instalarea de senzori și electrovalve în fiecare apartament, dar și pe scări. Practic la mijloc este un șantaj ordinar: nu cumperi de la noi senzori și electrovalve, nu-ți dă nimeni drumul la gaze”, afirmă Popa.

Răzvan Popa consideră că legislația actuală lasă distribuitorii de gaze fără responsabilități directe și mută întreaga povară asupra locatarilor, care trebuie să plătească pentru verificări, senzori și reparații.

„Au venit niște băieți puși pe făcut bani, în niciun caz pe siguranța locatarilor, de la Distrigaz și apoi de la firme din cartel, dar nici prin cap nu le-a trecut să verifice dacă sursa de gaze nu e de dinainte de robinet, din canalizare, de la o sondă de petrol instalată în subsolul blocului, la un vulcan pe cale să erupă în apropiere, de pe lună. Nu, era doar o altă oportunitate de îndesat mâinile în buzunare”, a adăugat el.

În încheiere, Popa lansează un mesaj tranșant la adresa autorităților: