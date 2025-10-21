Pe 20 octombrie 2025, în jurul orei 17:40, autoritățile au aprobat implementarea strategiei tehnice prevăzute în Hotărârea Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență nr. 15/19.10.2025. Echipele Distrigaz Sud Rețele s-au deplasat imediat la fața locului și au început lucrările pregătitoare pentru repunerea în funcțiune a clienților de pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj și Vicina, conform unui comunicat al companiei.

Totodată, pentru imobilele situate pe strada Vicina nr. 1, blocul 32, scările 1 și 2; strada Vicina nr. 3, blocul 33, scările 1, 2 și 3; Calea Rahovei nr. 319, blocul 30, scările 1 și 2; și Calea Rahovei nr. 317, blocul 30A, reluarea alimentării cu gaze naturale va fi posibilă doar după finalizarea anchetei organelor abilitate.

În prezent, echipele Distrigaz Sud desfășoară toate activitățile pregătitoare necesare pentru asigurarea unei realimentări în siguranță a consumatorilor afectați de oprirea neprogramată a gazelor.

”Pe parcursul acestei zile, vom reveni cu informaţii actualizate legate de ora reluării alimentării cu gaze naturale a imobilelor mai sus menţionate”, a mai transmis compania.

Compania Distrigaz Sud Rețele a întrerupt alimentarea cu gaze naturale pentru 1.086 de clienți casnici după explozia puternică din 17 octombrie 2025, produsă în zona Calea Rahovei, Sector 5, soldată cu trei decese și 15 răniți, dintre care trei în stare foarte gravă.

Pe 19 octombrie 2025, Distrigaz Sud Rețele a transmis Comitetului pentru Situații de Urgență al Municipiului București și Prefecturii Capitalei o solicitare pentru restabilirea etapizată și în siguranță a alimentării cu gaze naturale pentru clienții afectați de oprirea neprogramată.

Ca urmare a aprobării Comitetului pentru Situații de Urgență, alimentarea cu gaze a fost reluată pentru clienții de pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj și Vicina. Excepție fac însă imobilele de pe strada Vicina nr. 1, blocul 32, scările 1 și 2; strada Vicina nr. 3, blocul 33, scările 1, 2 și 3; Calea Rahovei nr. 319, blocul 30, scările 1 și 2; și Calea Rahovei nr. 317, blocul 30A, pentru care reluarea alimentării va avea loc doar după finalizarea anchetei autorităților competente.

Explozia a afectat grav blocul în care s-a produs incidentul, ridicând discuția privind demolarea acestuia. Alte clădiri afectate au fost un bloc din apropiere și Liceul „Dimitrie Bolintineanu”.