Ancheta privind tragedia din Rahova, soldată cu moartea a trei persoane și distrugerea completă a unui bloc de locuințe, a intrat într-o nouă etapă. Trei bărbați, printre care un angajat al companiei Distrigaz, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzați că neglijența lor ar fi dus la explozia devastatoare din 17 octombrie.

Judecătoria Sectorului 5 București a dispus vineri, 31 octombrie, arestarea preventivă a lui Mihai Burcea, Andrei Robert Soare și George Daniel Costache, toți acuzați de distrugere din culpă. Măsura a fost luată la propunerea procurorilor Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, înaintată pe 30 octombrie 2025.

Decizia nu este definitivă.

Instanța a respins cererea inculpaților de a fi plasați în arest la domiciliu sau sub control judiciar, considerând că gravitatea faptelor, amploarea dezastrului și riscul social justifică măsura privativă de libertate.

Cei arestați sunt un angajat al Distrigaz și doi salariați ai firmei private care efectuase verificări tehnice la blocul din cartierul Rahova.

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București au precizat că dosarul vizează circumstanțele producerii exploziei care a avut loc pe 17 octombrie și care a provocat moartea a trei persoane, rănirea altor 15, distrugerea totală sau parțială a 54 de apartamente și avarierea a 30 de autoturisme.

Anchetatorii au dispus urmărirea penală pentru infracțiunea de distrugere din culpă care a avut ca urmare explozia devastatoare de la blocul din cartierul Rahova. În cauză sunt cercetate și două persoane juridice – operatorul de distribuție a gazelor naturale și firma autorizată de ANRE pentru execuția instalațiilor de gaze.