Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a anunțat joi detaliile anchetei penale deschise în urma exploziei din Sectorul 5. Potrivit comunicatului oficial, s-a dispus continuarea urmăririi penale pentru infracțiunea de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru.

Vizate sunt două persoane juridice – între care operatorul de distribuție a gazelor naturale Distrigaz Sud Rețele și un operator economic autorizat de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) pentru execuția instalațiilor de utilizare a gazelor naturale.

De asemenea, procurorii au început urmărirea penală împotriva a trei persoane fizice. Una dintre acestea este angajat al operatorului de gaze naturale, iar celelalte două lucrează pentru societatea autorizată de ANRE.

„Totodată, faţă de cei trei suspecţi, persoane fizice, s-a dispus măsura preventivă a reţinerii, pe o durată de 24 de ore, iar ulterior, împotriva acestora a fost pusă în mişcare acţiunea penală pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru. Cu privire aceşti trei inculpaţi, persoane fizice, s-a formulat propunere de arestare preventivă pe o durată de 30 zile, fiind sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi competent”, au transmis procurorii.

În ceea ce privește operatorul economic autorizat de ANRE, Parchetul a solicitat instanței interzicerea temporară, pentru 60 de zile, a desfășurării activităților specifice în baza cărora s-a produs incidentul.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 16–17 octombrie 2025, cei vizați de anchetă nu și-ar fi îndeplinit corespunzător atribuțiile de serviciu. Procurorii arată că nerespectarea procedurilor de lucru și a dispozițiilor legale a dus la neidentificarea corectă a tipului de defect din sistemul de alimentare cu gaze naturale al imobilului de pe strada Vicina, sector 5.

În consecință, acumularea gazelor în clădire nu a fost împiedicată, ceea ce a condus la explozia produsă în dimineața zilei de 17 octombrie 2025, la ora 09:08. Deflagrația a provocat moartea a trei persoane, rănirea altor 15, distrugerea sau deteriorarea gravă a 54 de apartamente și avarierea a 30 de autoturisme.

Procurorii detaliază că, în data de 16 octombrie 2025, între orele 07:54 și 09:19, un angajat al Distrigaz s-a deplasat la fața locului pentru a verifica o sesizare privind mirosul de gaz.

„În urma deplasării pentru o intervenţie de urgenţă în baza unei sesizări de miros de gaz la imobilul din str. Vicina, sect. 5, în mod culpabil nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător sarcinile de serviciu prevăzute de instrucţiunile de lucru, în sensul că nu a identificat tipul de defect al sistemului de alimentare cu gaze naturale al imobilului (defect pe reţeaua de distribuţie gaze naturale), respectiv nu a luat măsuri de siguranţă şi nu a comunicat cu şefii ierarhici pentru a decide metoda de punere în securitate”, se arată în ordonanțele procurorilor.

Ancheta indică și responsabilitățile operatorului economic autorizat de ANRE, precum și ale angajaților acestuia. Potrivit Parchetului, aceștia aveau obligația de a anunța imediat operatorul de distribuție a gazelor, de a localiza sursa defectului și de a rămâne în zonă până la eliminarea completă a gazelor naturale și sosirea echipei de intervenție.

De asemenea, ei ar fi trebuit să extindă controlul în întreaga zonă în care exista posibilitatea infiltrării gazelor. Nerespectarea acestor proceduri a fost reținută ca factor determinant în producerea exploziei.

„Acuzaţia adusă operatorului autorizat ANRE, precum şi a inculpaţilor angajaţi ai societăţii, priveşte faptul că aceştia nu şi-au îndeplinit obligaţiile prevăzute de a anunţa imediat operatorul de distribuţie, de a localiza defectul şi de a nu părăsi zona până la eliminarea totală a gazelor naturale din imobil şi sosirea echipei operatorului de distribuţie, precum şi de a extinde controlul pe întreaga zonă unde este posibilă infiltrarea gazelor naturale”, au transmis procurorii.

Totodată, ancheta arată că operatorul de distribuție a fost solicitat de patru ori pentru intervenții între 16 și 17 octombrie 2025, însă nu ar fi acționat conform obligațiilor legale.

„Operatorul de distribuţie a gazelor naturale, fiind solicitat în patru rânduri pentru intervenţii de urgenţă la imobilul din str. Vicina, sect. 5, în intervalul 16.10.2025, ora 07:08 – 17.10.2025, ora 08:44, nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător obligaţia legală privind întreţinerea în condiţii de siguranţă a sistemului de distribuţie a gazelor naturale”, se menționează în documentul Parchetului.

Pentru a clarifica responsabilitățile, procurorii au efectuat opt percheziții – la sediile celor două companii implicate și la domiciliile a șase persoane fizice.

„În urma acestor activităţi procedurale au fost ridicate mai multe înscrisuri, documente şi medii de stocare care vor fi valorificate pe parcursul urmăririi penale”, precizează Parchetul.

Dosarul este instrumentat de Direcţia de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, cu sprijinul polițiștilor judiciari din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul Omoruri şi Serviciul Vătămări şi Ucideri din Culpă.

Explozia de pe strada Vicina rămâne una dintre cele mai grave tragedii urbane recente, ancheta urmând să stabilească în detaliu cauzele și responsabilitățile legale pentru producerea dezastrului.