Distrigaz Sud Rețele a anunțat că, sâmbătă, începând cu ora 21:49, a fost întreruptă temporar alimentarea cu gaze naturale la imobilul situat pe strada Brașov nr. 25L, bloc C3, din Capitală.

”În urma unui incident produs la instalaţia de utilizare ce alimentează imobilul de la adresa mai sus menţionată, pentru asigurarea condiţiilor de securitate, Distrigaz Sud Reţele a fost nevoită să întrerupă temporar alimentarea cu gaze naturale ieri, 8 noiembrie 2025, începând cu ora 21:49. Ca urmare a acestei întreruperi neprevăzute sunt afectaţi 169 de clienţi casnici şi non-casnici, alimentaţi prin intermediul acestei instalaţii comune de utilizare„, precizează compania.

Distrigaz Sud Rețele a întrerupt temporar alimentarea cu gaze naturale până la remedierea defecțiunilor instalației de utilizare de către o firmă autorizată A.N.R.E., subliniind că instalația comună de utilizare aparține clienților și nu se află în responsabilitatea companiei.

Potrivit reglementărilor A.N.R.E., pentru reluarea alimentării, clienții trebuie să contracteze un operator economic autorizat pentru remedierea defecțiunilor și efectuarea reviziei tehnice a instalației, iar documentele justificative întocmite de operator trebuie transmise către Distrigaz Sud Rețele.

După reluarea alimentării, dacă se simte miros de gaze, clienții sunt sfătuiți să contacteze Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze la 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească imediat încăperea, să evite scânteile și utilizarea aparatelor electrice și, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze.

Numărul sesizărilor privind scurgerile de gaze a crescut semnificativ după explozia puternică din 17 octombrie în Sectorul 5 al Capitalei, care a provocat moartea a trei persoane și rănirea altor 15. În acel context, Distrigaz Sud Rețele a întrerupt temporar alimentarea cu gaze pentru 1.086 de clienți casnici.

Dacă ai ajuns aici, înseamnă că dorești să afli mai multe despre posibilele întreruperi de gaze naturale din zona în care locuiești sau să raportezi o urgență la numerele noastre de telefon puse la dispoziție pentru astfel de cazuri.

Potrivit Distrigaz, există mai multe tipuri de întreruperi ale gazelor naturale:

Întreruperi neplanificate

Sunt acele întreruperi care se produc accidental, ca urmare a acțiunii terților.

Întreruperi planificate

Sunt acele întreruperi prognozate pe termen lung (TL), ținând cont de anul gazier.

Întreruperi planificate pe termen scurt (TS)

Au loc atunci când, ca urmare a activității de mentenanță, este necesară intervenția în teren, anunțată cu 48 de ore înainte.