Explozia puternică din cartierul Rahova, soldată cu trei morți și paisprezece răniți, a fost provocată de o scurgere de gaze naturale provenită din două fisuri apărute pe conducta principală de alimentare, potrivit motivării instanței. Judecătorii arată că dezastrul ar fi putut fi evitat dacă specialiștii Distrigaz și reprezentanții firmei private care efectuaseră verificările ar fi respectat normele de siguranță.

Investigația a stabilit că deflagrația a fost determinată de acumularea treptată a gazelor care s-au infiltrat în sol și au pătruns în subsolul blocului. De acolo, concentrația a crescut rapid și a ajuns până la etajele superioare.

„Gazul acumulat în subsol s-a extins către etajele superioare prin sistemul de aerisire al apartamentelor. Concentrația cea mai mare a fost la etajele 5 și 6 – zona considerată epicentrul exploziei”, se menționează în documentul instanței.

Un tehnician al Distrigaz Sud Rețele este acuzat că, deși s-a deplasat la fața locului pe 16 octombrie, după o sesizare privind miros de gaz, nu a identificat corect problema și nu a luat măsuri imediate de securitate.

„Inculpatul BM, în calitate de instalator de rețele în cadrul S.C. DISTRIGAZ SUD REȚELE, în data de 16.10.2025, în intervalul 07:54 – 09:19, în urma deplasării pentru o intervenție de urgență în baza unei sesizări de miros de gaz la imobilul din București, în mod culpabil nu și-a îndeplinit în mod corespunzător sarcinile de serviciu, în sensul că nu a identificat tipul de defect al sistemului de alimentare cu gaze naturale al imobilului… cu consecința neîmpiedicării acumulării de gaze în imobil”, se precizează în motivare.

Potrivit anchetei, acesta nu a comunicat cu superiorii pentru a stabili o metodă de punere în siguranță a instalației și nu a dispus oprirea gazului, ceea ce a permis scurgerea în continuare a substanței inflamabile.

În aceeași zi, doi angajați ai firmei AM Property Construct, care efectuaseră revizia tehnică a instalației de gaze la solicitarea asociației de proprietari, ar fi descoperit scurgeri, dar nu ar fi alertat operatorul de distribuție și ar fi părăsit zona înainte ca pericolul să fie înlăturat.