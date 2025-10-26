Șase persoane vătămate în urma exploziei de pe Calea Rahovei, printre care și administratorul unui bloc vecin, au fost audiate, conform avocatului Adrian Cuculis. Toți cei audiați au indicat drept responsabili reprezentanții Distrigaz și firma care administra rețeaua de gaze, societate care, potrivit documentelor, se află în prezent sub suspendare de ANAF.

Locatarii susțin că au semnalat în repetate rânduri autorităților și firmelor problemele din rețeaua de gaze. Un martor a declarat că „am făcut tot ce am putut pentru a preveni o tragedie, dar nimeni nu a fost suficient de interesat să rezolve problema”.

Ancheta, coordonată de procurorii Parchetului General, include verificarea posibilelor defecțiuni tehnice și a neglijenței în serviciu care ar fi putut provoca explozia. În acest context, au avut loc audieri simultane la Curtea de Apel București și percheziții informatice la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Pe 17 octombrie, o explozie puternică a afectat un bloc de pe Calea Rahovei, lângă Liceul „Dimitrie Bolintineanu”. Etajul șase s-a prăbușit peste etajul cinci, deteriorând grav structura imobilului și provocând daune și blocului vecin. Ancheta privind cauzele deflagrației este în desfășurare.

Echipele Distrigaz Sud Rețele au verificat sâmbătă toți cei 451 de clienți programați pentru reluarea alimentării cu gaze naturale în zona Calea Rahovei, după întreruperea survenită în urma exploziei din 17 octombrie. Conform Biroului de Presă al companiei, alimentarea a fost restabilită pentru 174 de clienți, în timp ce pentru 225 de clienți gazul rămâne întrerupt din cauza pierderilor depistate pe instalațiile individuale sau comune, iar 52 de clienți nu au fost găsiți acasă, astfel că serviciul nu a putut fi reluat.

Distrigaz recomandă ca persoanele care întâmpină probleme la instalații să apeleze la un operator economic autorizat de ANRE pentru remediere. Totodată, compania a comunicat și programul de reluare a alimentării cu gaze pentru ziua de duminică.

Clienţilor pentru care nu s-a reuşit reluarea alimentării cu gaze naturale, din motivele mai sus amintite, Distrigaz Sud le recomandă următoarele:

• Dacă la instalaţia de utilizare individuală sau comună au fost detectate pierderi de gaze, clienţii trebuie să contacteze un operator economic autorizat de A.N.R.E. pentru a remedia neconformităţile şi a realiza revizia instalaţiei de utilizare, pentru ca reluarea alimentării cu gaze naturale să se facă în condiţii de siguranţă;

• În situaţia în care clienţii nu au fost acasă, pentru ca alimentarea cu gaze naturale să poată fi reluată, aceştia trebuie să apeleze Centrul de Apeluri şi Depanaj Urgenţe Gaze al Distrigaz Sud Reţele, care este disponibil non-stop la numerele de telefon 021 9281, 031 9031, 0800 877 778, iar echipele deja prezente în teren vor trata cu prioritate toate solicitările.

Programul de reluare a alimentării cu gaze naturale continuă duminică, 26 octombrie, în intervalul 10:00 – 20:00. Astfel, alimentarea cu gaze naturale se va relua pentru clienţii care îndeplinesc condiţiile tehnice şi de siguranţă, aflaţi în imobilele din:

• Strada Dunavăţ nr. 14, bl. 61A, scara B şi nr. 16, bl. 60A.

• Strada Malcoci nr. 2B; nr. 21, bl. 40, scările 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, şi 8; nr. 24, bl. 39, scările 1, 2, 3, 4, 5 şi 6; nr. 26, bl. 38, scările A, B, C, D, E şi F.

• Strada Pecineaga nr. 65 şi nr. 69;

• Strada Pricopani nr. 1, bl. 33; nr. 2; bl. 11, scările A şi B; nr. 3, bl. 13, scările A şi B; nr. 4, bl. 12, scările A şi B; nr. 5, bl. 14, scările A şi B; nr. 6, bl. 16, sc. B; nr. 6A, bl. 17, scările A şi B; nr. 7, bl. 7, scările 1 şi 2; nr. 10, bl. 19, scările 1 şi 2; nr. 12, bl. 20, scările A şi B, nr. 16; nr. 18, bl. 34; nr. 20, bl. 35 şi nr. 22, bl. 26.

• Strada Sălaj nr. 1, scările A şi B; nr. 3; nr. 3A; nr. 5, bl. Z10, scările A şi B; nr. 7, bl. Z5, scările A şi B; nr. 8, bl. 41, scările A, B, C şi D; nr. 9, bl. Z4, scările A şi B; nr. 10, bl. 37, scările A, B şi C; nr. 11, bl. 62, scara A; nr. 11, bl. 62B, scara 2; nr. 13. Sc. 62A, scara 1; nr. 17; nr. 19; nr. 138, bl. 48, scările 1, 2, 3, 4, 5 şi 6; nr. 140, bl. 47, scările A, B, C, D şi E;

• Strada Vicina nr. 25A; nr. 25C; nr. 27; 27A, nr. 29; nr. 33, bl. 6, scările A şi B.

„Avem rugămintea ca, în intervalul orar 10:00 – 20:00, clienţii de la imobilele mai sus-amintite să asigure accesul reprezentanţilor Distrigaz Sud Reţele în vederea reluării alimentării cu gaze naturale în condiţii de siguranţă. Menţionăm că, în cazul clienţilor Asociaţii de Proprietari, membrii acestora trebuie să asigure accesul în fiecare locaţie/apartament”, precizează compania.

Pentru imobilele amplasate pe strada Vicina nr. 1, blocul 32, scările 1 şi 2; strada Vicina nr. 3, blocul 33, scările 1, 2 şi 3; Calea Rahovei nr. 319, blocul 30, scările 1, 2; Calea Rahovei nr. 317, blocul 30A, reluarea alimentării cu gaze naturale se va face doar după finalizarea cercetărilor organelor abilitate.