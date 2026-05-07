Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că a discutat cu președintele Nicușor Dan înainte de dezbaterea moțiunii de cenzură, precizând că, în mod cert, vor avea loc consultări în zilele următoare.

„Am vorbit cu dânsul înainte de moţiunea de cenzură şi cu siguranţă vor fi consultările în zilele următoare şi vom discuta”, a răspuns el. Bolojan a precizat că, de la moţiune până în momentul de faţă nu a discutat cu preşedintele. „În zilele următoare înţeleg că vor fi aceste consultări”, a mai afirmat Ilie Bolojan. Preşedintele Nicuşor Dan a mai avut discuţii informale, în aceste zile, şi cu liderul USR Dominic Fritz şi cu liderul UDMR Kelemen Hunor.

Președintele Nicușor Dan a declarat marți că Guvernul a fost demis printr-o decizie a Parlamentului, subliniind că, deși situația nu este una favorabilă într-o democrație, reprezintă totuși un act democratic.

Acesta a făcut apel la calm, afirmând că România rămâne un stat stabil, cu o direcție clară. Șeful statului a precizat că va demara consultări informale cu partidele politice, cu scopul formării unui guvern pro-occidental într-un termen rezonabil, și a exclus posibilitatea organizării de alegeri anticipate.

Deputata liberală Alina Gorghiu consideră că decizia PNL de a intra în opoziție a fost adoptată prea rapid și fără o consultare amplă în interiorul partidului.

Aceasta a subliniat că doar membrii PNL pot stabili direcția politică a formațiunii și că discuțiile interne ar fi trebuit să fie mai consistente înainte de votul care a schimbat poziționarea partidului.

„Deciziile interne ale PNL pot fi schimbate doar de PNL. Oricine altcineva ne-ar sugera să facem ceva în interior partidului poate fi la nivel de dorință, de propunere de pe margine, dar singurii care pot să decidă cu privire la partid suntem noi. Decizia de intrare în opoziție a fost foarte repede luată, poate nu a fost suficientă consultare. Eu m-am consultat cu primarii, am spus în ședință”, a afirmat Gorghiu, joi la Parlament.

Liberala a precizat că votul de marți, prin care 281 de parlamentari au susținut moțiunea de cenzură împotriva premierului liberal, a reprezentat un moment care a impus o reacție din partea partidului.

În opinia sa, Partidul Național Liberal nu putea rămâne pasiv în fața unei astfel de decizii politice.

„Însă, înțelegeți de ce s-a luat această decizie prin vot săptămâna aceasta, mai exact alaltăieri, pentru că nu poţi să stai să te uiţi cum 281 de parlamentari, în frunte cu parlamentarii PSD, decid să-ţi schimbe premierul, care este președinte al partidului, prin moțiunea de centură şi tu să stai să te uiţi fără să ai nicio reacţie de respingere a tipului acesta de comportament. Deci, am avut o reacţie de delimitare de agresiunea PSD, de delimitare de acest moment care ne marchează şi nu doar pe noi ca PNL, ci uitaţi-vă în ce blocaj este țara”, a explicat Gorghiu.

Chiar dacă PNL a decis intrarea în opoziție, Alina Gorghiu nu a exclus posibilitatea unei eventuale schimbări de direcție, amintind că astfel de revizuiri au mai avut loc și în alte formațiuni politice.

Aceasta a afirmat că, în interiorul PNL, au existat situații în care deciziile inițiale au fost reconsiderate atunci când a apărut o opțiune considerată mai bună sau mai echilibrată, precizând că o astfel de eventuală reconfigurare aparține exclusiv conducerii partidului.

Deputata liberală a apreciat, de asemenea, că tensiunile politice actuale sunt ridicate și că ar fi necesară o perioadă de calm pentru identificarea unei soluții la blocajul existent. Ea a subliniat că votul de marți a fost unul care a accentuat încrâncenarea politică, dar a arătat că, în același timp, a avut rolul de delimitare față de PSD.

Gorghiu a adăugat că este important ca toți actorii politici să caute o ieșire din impas, având în vedere contextul economic și riscul prelungirii perioadei de interimat la nivel guvernamental.

Deputata liberală Alina Gorghiu a respins ideea că PNL ar putea discuta în acest moment despre un alt premier, precum Cătălin Predoiu, subliniind că, atât timp cât există un premier în funcție, astfel de scenarii nu sunt pe agenda partidului.

Aceasta a explicat că statutul PNL prevede că mandatul este stabilit de Biroul Politic Național și a insistat că etichetarea colegilor de partid drept „marionete” este inacceptabilă, făcând referire la foști lideri liberali și la potențiale viitoare numiri în funcții de conducere.

Gorghiu a precizat că discuțiile privind o eventuală nouă desemnare a lui Ilie Bolojan sau a altor nume sunt premature, chiar dacă astfel de scenarii pot fi analizate teoretic. În opinia sa, și-ar dori ca PNL să conducă un guvern liberal care să gestioneze principalele probleme ale țării.

Totodată, aceasta a subliniat că decizia de intrare în opoziție a fost adoptată cu unanimitate în cadrul Biroului Politic Național, în contextul actualei crize politice.

În ceea ce privește formarea viitorului guvern, Alina Gorghiu a afirmat că responsabilitatea principală aparține președintelui Nicușor Dan, care trebuie să conducă consultările și să propună un premier capabil să formeze o majoritate parlamentară.

Ea a avertizat și asupra riscului ca instabilitatea politică să favorizeze ascensiunea AUR, considerând că o astfel de evoluție ar reprezenta o problemă majoră pentru scena politică din România.