Subiectul a fost analizat, joi, în cadrul podcastului realizat de Robert Turcescu pentru evz.ro și canalul de YouTube Hai România, alături de invitații săi, Bogdan Comaroni și Octavian Hoandră. Discuția a pornit de la ipoteza unei posibile nominalizări făcute de președintele Nicușor Dan, într-un context politic marcat de incertitudine.

Jurnalistul Robert Turcescu a sintetizat premisele necesare pentru ca acest scenariu să devină realitate. Conform analizei sale, nu este suficientă doar dorința electoratului, ci este nevoie de un consens între principalele forțe politice și șeful statului.

„Nicușor Dan poate să-l desemneze pe Ilie Bolojan pentru funcția de premier. Sunt câteva condiții. Președintele Nicușor Dan să se împace cu ideea că îl desemnează din nou premier pe Ilie Bolojan. Asta e prima condiție. A doua. PSD să-l accepte din nou pe Ilie Bolojan ca premier, să voteze în consecința Parlamentului. PNL și USR să renunțe la deciziile de a trece în opoziție și de a nu mai face alianță cu PSD”, a explicat Robert Turcescu în cadrul emisiunii.

Deși scenariul pare atractiv pentru o parte a clasei politice, Bogdan Comaroni a atras atenția asupra unei probleme fundamentale de legalitate. Există un precedent la Curtea Constituțională care ar putea bloca o nouă desemnare a aceluiași premier care a fost deja demis prin moțiune de cenzură. Comaroni a subliniat ambiguitatea creată în jurul acestui subiect de diverse voci din mediul juridic.

„Până la condițiile astea trei, ce ne facem cu hotărârea Curții Constituționale, care într-un caz similar a spus foarte clar că nu se poate nominaliza același premier. După care au venit diverse voci din foști judecători ai curții constituționale și mari experți juridici care ne-au spus că se poate. Și asta pentru că textul din motivarea CCR nu e foarte clar, deși este”, a afirmat Bogdan Comaroni.

În continuarea analizei, invitatul a explicat posibilele manevre politice prin care s-ar putea încerca forțarea acestei numiri. Discuția a vizat termenele constituționale pentru formarea guvernului și modul în care interpretările textelor legale pot fi folosite pentru a susține un curent care devine tot mai vizibil în rândul opiniei publice.

„Nicușor Dan ar trebui să vină, să zică o bazaconie, îl propune pe unul care nu are nicio treabă cu guvernul, ăla nici nu vine pe acolo, după care zice: Bine, nu s-a realizat în cele 10 zile, că după nominalizare trebuie să treacă 10 zile maximum ca guvernul, premierul care e nominalizat să-și numească miniștrii și programul de guvernare să vină cu el în fața Parlamentului.

Și trec cele 10 zile așa ca prima dată la guvernul Ciucă. După care vine Nicușor Dan care va spune să se poate, că în textul inițial din motivarea CCR permite ca a doua oară să-l nominalizeze pe Bolojan. Eu zic că nu permite, dacă citești textul, dar ăștia zic că permite. Într-adevăr, ăsta e un curent masiv, cu revenirea lui Bolojan”, a concluzionat Comaroni.