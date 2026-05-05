Căderea guvernului condus de Ilie Bolojan, în urma unei moțiuni de cenzură, a declanșat una dintre cele mai tensionate dezbateri interne din PNL din ultimii ani. Partidul se confruntă cu o alegere strategică majoră: rămânerea la guvernare într-un context politic fragil sau retragerea în opoziție pentru o eventuală reconstrucție.

Acest moment expune nu doar diferențe de opinie, ci și o problemă de direcție politică, credibilitate și poziționare în raport cu ceilalți actori relevanți, în special PSD și AUR.

În urma discuțiilor din conducerea partidului, s-au conturat două curente distincte:

Tabăra pro-guvernare susține că PNL trebuie să rămână la putere pentru a-și implementa programul și a evita pierderea influenței politice.

Tabăra pro-opoziție consideră că o ruptură clară de PSD este necesară pentru recâștigarea credibilității și consolidarea identității liberale.

Această diviziune reflectă o dilemă clasică în politică: menținerea accesului la putere versus protejarea capitalului electoral pe termen lung.

Mai mulți lideri liberali au avertizat asupra riscurilor unei retrageri în opoziție. Hubert Thuma a subliniat că scopul unui partid politic este guvernarea, nu retragerea strategică:

opoziția trebuie să fie „ultima opțiune”, nu prima reacție;

proiectele asumate în campanie pot fi realizate doar din executiv;

deciziile majore trebuie luate în urma consultării cu președintele Nicușor Dan .

„Aş vrea să ştiu dacă aţi vorbit cu dânsul şi dacă îi cunoaşteţi viziunea pentru România. Aş vrea să vă citesc o decizie din 30 iunie 2025 din BPN al PNL. Atunci Nicuşor Dan a fost bun, pentru că a acceptat un premier de la un partid cu 14%, acum nici nu-l mai întrebăm care este viziunea lui pentru România şi discutăm despre opoziţie. Nu suntem o sectă, ci un partid politic. Pentru un partid este important să ajungă la guvernare. Este important pentru noi să realizăm proiectele pe care le-am promis în campanie. Opoziţia nu poate fi opţiunea nr. 1. Opoziţia este o opţiune de ultimă instanţă”, a spus Thuma.

La rândul său, Cătălin Predoiu a pus accent pe costurile electorale ale opoziției, invocând precedentul Uniunea Salvați România (USR), care a pierdut capital politic după o astfel de strategie. El a evidențiat și un risc major: creșterea influenței AUR în lipsa unei contraponderi guvernamentale solide.

„PNL este un partid de importanţă strategică pentru România, un partid în putere, având cea mai titrată etichetă de partid pro-european. Suntem într-o poziţie strategică puternică şi noi decidem de bună voie să lăsăm puterea, poziţia şi funcţia de premier şi să mergem trei ani în opoziţie ca să ne modernizăm şi să demonstrăm românilor că noi suntem calea?! Eu nu cred că e bine. M-am mai consultat cu alţi oameni şi mi-au spus: «Voi sunteţi cu toate ţiglele pe casă? În opoziţie credeţi că o să fie simplu? Ce facem noi în opoziţie dacă, peste şase luni, vedem că inflaţia a scăzut, că există creştere economică şi că a crescut puterea de cumpărare?» Trebuie să cântărim foarte bine şi să ne consultăm între noi. Şi USR s-a dus în opoziţie şi a luat 8%. Problema noastră în viitor va fi AUR”, a spus Predoiu.

De cealaltă parte, vocile critice au respins categoric ideea continuării colaborării cu PSD.

Raluca Turcan a formulat unul dintre cele mai clare argumente: un partid care își demolează propriul guvern nu poate fi un partener stabil. În această logică:

orice acord politic cu PSD devine impredictibil;

instabilitatea guvernamentală afectează economia și încrederea publică;

PNL riscă să fie asociat cu decizii incoerente.

”Dincolo de consecvenţa deciziilor pe care le-am luat până acum, există o realitate simplă: un partid care îşi dărâmă propria guvernare nu mai poate fi un partener de dialog credibil. Garanţia că orice plan comun ar putea fi dus la bun sfârşit este, în acest moment, zero. Nu poţi construi stabilitate alături de cei care aleg deliberat instabilitatea”, a subliniat Turcan. ”Avem şansa să redevenim un partid credibil şi demn. Avem lider şi lideri, avem o perioadă recentă în care deciziile au fost corecte şi juste. Aşa cum premierul s-a ridicat deasupra jocurilor politice, la fel trebuie să o facă şi PNL. Fără compromisuri care contravin interesului public. Fără cârdăşii care subminează încrederea oamenilor”, a mai declarat ea.

În același registru, Nicoleta Pauliuc a avertizat asupra compromisurilor ideologice, acuzând deviații de la linia pro-europeană și semnalând tentative de apropiere de zona AUR – fapt considerat incompatibil cu valorile liberale.

„În ultimele 10 luni, am repetat că apărăm cu fermitate parcursul european al României. Acum, vă întreb pe dvs.: pentru că a trecut o moţiune politică, ne dezicem de această construcţie? Cine apără direcţia euro-atlantică, dacă nu noi? Vom refuza oare invitaţia Preşedintelui de a participa la o guvernare pro-europeană? Pe 21 aprilie, stimaţi colegi, v-am propus o rezoluţie de disociere totală de AUR, SOS, POT. Propunerea mea nu a fost supusă la vot. Două săptămâni mai târziu, căderea Guvernului Bolojan nu s-ar fi putut produce fără AUR. Iar în ultimele zile am văzut o operaţiune, din partea unor colegi, de albire a celor de la AUR, care au susţinut ieşirea României din NATO şi UE. Aceasta nu este consecvenţă. Eu spun că este o capitulare în faţa unei convenţii morale pe care PNL a apărat-o timp de cinci ani”, i-a transmis Pauliuc lui Bolojan.

Un factor esențial în această ecuație este poziția aleșilor locali. Potrivit liderilor partidului, majoritatea primarilor PNL preferă rămânerea la guvernare, chiar și în formule politice flexibile.

Alina Gorghiu a evidențiat că:

structurile locale cer stabilitate și acces la resurse guvernamentale;

o decizie radicală de intrare în opoziție ar putea crea fracturi interne;

consultarea bazei partidului este esențială înaintea unei decizii definitive.

„Ideea de opoziţie nu e facilă, dle preşedinte, mai ales că ne-am asumat, pentru dvs., ca premier, guvernarea pentru o guvernare pro-occidentală. Dacă lăsăm loc AUR pentru guvernare, decizia nu e uşoară. Restul, toţi, vor la guvernare, în diferite formule, cu sau fără PSD, cu USR, minoritar etc. Nu vrea nimeni pact cu PSD, dar de aici până la a lua o decizie fermă, ireversibilă, e cale lungă, mai ales că, după discuţia cu Nicuşor Dan, putem veni iar cu altă variantă. Nu putem face abstracţie de preşedintele ţării, pentru că el decide, el face consultări etc. Dacă vine şi vă spune: „Dle Bolojan, vă propun un guvern pro-occidental”, ce facem? Dacă este duşmanul nostru Nicuşor Dan, să spunem şi asta. Să rupem Constituţia, dacă nu mai e omul care desemnează premierul României?”, spune aceasta.

Un alt punct critic este relația cu președintele Nicușor Dan, care are un rol decisiv în desemnarea viitorului premier.

Liderii PNL au atras atenția că ignorarea acestui factor poate duce la blocaje instituționale. În scenariul în care președintele propune un nou guvern pro-occidental, PNL va fi nevoit să decidă rapid dacă participă sau nu la construcția unei noi majorități.