Un proiect legislativ aflat în dezbatere prevede că judecătorii, procurorii, militarii, polițiștii, angajații penitenciarelor și cei din serviciile secrete nu vor mai putea locui în locuințele de serviciu după încetarea raportului de serviciu, fie prin pensionare, fie prin eliberare din funcție.

Măsura se aplică indiferent de contractul încheiat anterior și vizează și membrii familiei sau urmașii care locuiau împreună cu titularul. Perioada de evacuare este de maximum trei luni de la intrarea în vigoare a noii legi.

Proiectul elimină toate excepțiile prevăzute în legislația actuală, care permiteau unor pensionari sau urmașilor acestora să păstreze locuințele de serviciu, mai ales în cazuri cu venituri reduse sau contracte semnate înainte de anumite termene-limită. Astfel, dreptul de folosință încetează automat odată cu încheierea activității.

Conform datelor prezentate în expunerea de motive, aproape 200 de locuințe de serviciu sunt ocupate în prezent de persoane inactive.

Situația se prezintă astfel:

Ministerul Justiției și instanțele au 211 locuințe, dintre care 53 sunt ocupate de pensionari;

Ministerul Public gestionează 23, cu 7 ocupate de procurori pensionari;

Administrația Națională a Penitenciarelor are 178, dintre care 88 locuite de pensionari sau urmași;

Ministerul Apărării Naționale deține 662, cu 45 ocupate de persoane inactive;

Ministerul Afacerilor Interne are 380, cu 6 ocupate de pensionari;

SRI și STS administrează un număr mai redus de locuințe, unele ocupate de cadre în rezervă.

În numeroase cazuri, chiria plătită este sub nivelul pieței imobiliare.

Inițiatorii proiectului susțin că locuințele de serviciu au fost gândite ca un sprijin temporar pentru personalul activ fără locuință în localitatea în care lucrează. În prezent, legislația creează inechități, transformând acest beneficiu temporar într-un avantaj permanent pentru pensionari. Scopul noii legi este redistribuirea locuințelor către personalul aflat în activitate și prevenirea folosirii abuzive a fondului locativ.

După obținerea avizelor necesare la nivel guvernamental, proiectul va fi supus votului Parlamentului.