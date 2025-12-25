Reprezentanții Sindicatului Europol au transmis miercuri că, la data de 18 decembrie 2025, Ministerul Afacerilor Interne a publicat pe site-ul său oficial, în cadrul procedurii de transparență decizională, un proiect de lege privind unele măsuri referitoare la locuințele de serviciu destinate anumitor categorii de personal din sistemul public, împreună cu expunerea de motive aferentă. Aceștia au reamintit că, potrivit Legii nr. 562/2004, aflată în vigoare în prezent, polițiștii pensionari aveau dreptul de a-și păstra statutul de chiriași ai locuințelor de serviciu, același drept fiind recunoscut și urmașilor acestora, în cazul decesului titularilor contractelor de închiriere, atunci când veniturile nu le permiteau achiziționarea imobilelor respective.

”La data de 18.12.2025, pe site-ul oficial al Ministerului Afacerilor Interne a fost pus în Transparenţă decizională proiectul Legii privind unele măsuri referitoare la locuințele de serviciu pentru unele categorii de personal din sistemul public, precum şi expunerea de motive care a stat la baza elaborării acestuia. Conform Legii nr. 562/2004 (…), aflată în prezent în vigoare, poliţiştii pensionari îşi puteau păstra calitatea de chiriaşi ai locuinţelor de serviciu, precum şi urmaşii acestora (în cazul în care titularii contractelor de închiriere erau decedaţi), iar veniturile nu le permiteau cumpărarea locuinţelor de serviciu”, au transmis, miercuri, reprezentanţii Sindicatului Europol.

Aceștia precizează că această posibilitate este prevăzută la articolul 6 din Legea nr. 562/2004, care stipulează că pensionarii sau urmașii titularilor contractelor de închiriere decedați, care locuiesc în locuințe de serviciu și nu dispun de venituri suficiente pentru a le cumpăra în condițiile legii, pot continua să aibă statut de chiriași.

”În situaţia în care locuinţele de serviciu sunt ocupate de pensionari sau de urmaşi ai titularilor contractelor de închiriere decedaţi, al căror venit nu le permite cumpărarea locuinţei în condiţiile prevăzute la art. 3, aceştia îşi pot păstra calitatea de chiriaş”.

Potrivit Sindicatului Europol, proiectul de act normativ publicat în procedura de transparență decizională, inițiat de Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Justiției, prevede abrogarea articolului 6 din Legea nr. 562/2004.

”Practic, Cătălin Predoiu, fără vreo perioadă de tranziţie, va arunca efectiv în stradă urmaşii poliţiştilor decedaţi care din cauza veniturilor mici nu vor putea să achiziţioneze locuinţa de serviciu în condiţiile art. 3 din lege. În concret, în baza modificărilor ce urmează a fi implementate prin proiectul de lege, tocmai categoriile de persoane vulnerabile vor avea de suferit care nu ar avea posibilitatea închirierii unei locuinţe la preţurile practicate în prezent pe piaţa imobiliară”, au mai transmis sindicaliştii.

Aceștia susțin că locuințele de serviciu nu sunt „luxuriante”, multe dintre ele aflându-se într-o stare „deplorabilă”.

Sindicaliștii au făcut publice imagini care ilustrează condițiile reale dintr-una dintre aceste locuințe.