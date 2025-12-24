Legea nr. 240/2025 a fost publicată în Monitorul Oficial și va intra în vigoare la data de 27 decembrie 2025. Actul normativ modifică Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și introduce excepții clare de la susținerea probei teoretice din cadrul examenului pentru obținerea permisului de conducere.

Concret, legea prevede că, în anumite situații, candidații nu vor mai fi obligați să susțină examenul teoretic, cunoscut sub denumirea de sală. În aceste cazuri, obținerea unei noi categorii de permis va presupune doar promovarea probei practice, respectiv traseul, cu respectarea celorlalte condiții prevăzute de legislația în vigoare.

Una dintre situațiile prevăzute de lege se referă la persoanele care dețin permis categoria B1. Dacă acest permis a fost obținut la vârsta de 16 sau 17 ani, iar titularul a acumulat o experiență de minimum un an în conducerea unui vehicul din categoria B1, acesta este exceptat de la susținerea probei teoretice pentru obținerea categoriei B.

Legea introduce și excepții pentru categoria motocicletelor. Persoanele care au obținut permisul pentru categoria A1 și solicită categoria A2 sau A sunt exceptate de la susținerea probei teoretice, cu condiția să fi acumulat o experiență de minimum doi ani.

Pentru obținerea categoriei A2 este necesară experiență de doi ani pe motociclete din categoria A1, iar pentru obținerea categoriei A este necesară experiență de doi ani pe motociclete din categoria A2.

De asemenea, legea mai prevede că persoanele care dețin permis categoria B la data intrării în vigoare a Legii 240/2025 și pot face dovada absolvirii cursurilor teoretice și practice pentru categoria A pot obține categoria A sau A2 fără susținerea probei teoretice. În acest caz, este necesară doar promovarea probei practice și îndeplinirea celorlalte condiții legale.

Deputata PSD Silvia Mihalcea a transmis că modificarea legislativă are ca scop simplificarea procedurilor administrative. Potrivit acesteia, noile reguli duc la reducerea timpului necesar pentru obținerea permisului de conducere și, în același timp, la diminuarea cheltuielilor suportate de solicitanți.

Aceasta a mai arătat că eliminarea probei teoretice în aceste cazuri nu afectează siguranța rutieră, deoarece se aplică exclusiv persoanelor care dețin deja un permis de conducere și au experiență practică acumulată în trafic.

„Este o simplificare a procedurilor, o diminuare a timpului de obținere a permisului de conducere și în același timp o reducere a cheltuielilor solicitantului, toate acestea fără a fi afectată siguranța rutieră”, a declarat Silvia Mihalcea.

Legea stabilește că, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare, Ministerul Afacerilor Interne va modifica și completa Ordinul nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere. Aceste modificări vor fi făcute prin ordin de ministru, astfel încât procedurile administrative să fie aliniate noilor prevederi legale.

Noile reguli se vor aplica tuturor cererilor depuse după data de 27 decembrie 2025 și vizează exclusiv situațiile expres prevăzute de lege, fără a schimba procedura de obținere a permisului pentru persoanele care se află la prima examinare.