În zona modelelor entry-level bine cunoscute se află Yamaha R125, una dintre cele mai populare motociclete sport din clasa sa. Cu un design inspirat din modelele de capacitate mare ale producătorului japonez și tehnologii moderne, Yamaha R125 se adresează celor care vor un aspect sportiv, dar rămâne limitată la parametrii legali ai categoriei A1.

Prețul unui astfel de model nou în România se situează în jurul valorii de 31.000-32.000 de lei, fiind una dintre cele mai scumpe opțiuni din segmentul 125 cmc.

Pentru cei care caută alternative mai accesibile, branduri precum Lexmoto au câștigat teren pe piața locală. Modelele de 125 cmc comercializate sub acest nume sunt disponibile în mai multe stiluri, de la motociclete clasice sau naked, până la variante sport.

Prețurile pentru o motocicletă Lexmoto de 125 cmc pornesc, în general, de la aproximativ 14.000 lei și pot ajunge la puțin peste 21.000 lei, în funcție de echipare și design. Aceste modele sunt adesea alese de începători datorită raportului bun între preț și dotări.

Un alt jucător prezent în zona entry-level este producătorul spaniol MITT, care oferă motociclete de 125 cmc la prețuri chiar mai scăzute. Modele precum MITT 125 Alpha sau 125 DS Scrambler sunt poziționate ca soluții economice pentru deplasările zilnice, cu prețuri care, în funcție de cursul valutar și dealer, se situează între aproximativ 12.500 și 17.000 lei.

Aceste motociclete pun accent pe simplitate și costuri reduse de exploatare, fiind atractive pentru cei care fac primii pași în motociclism.

În ultimii ani, pe piața românească au apărut și modele cu un design mai atipic pentru clasa 125 cmc, cum este VOGE 125 SR1 ADV. Cu un aspect inspirat de motocicletele adventure și o poziție de pilotaj mai confortabilă, acest model se adresează celor care vor ceva diferit de un scuter clasic sau o motocicletă urbană.

Și în acest caz, specificațiile tehnice se încadrează în limitele impuse pentru categoria A1, ceea ce îl face accesibil și posesorilor de permis B.

Dincolo de prețul de achiziție, viitorii proprietari trebuie să ia în calcul și costurile asociate. Asigurarea RCA pentru o motocicletă de 125 cmc este, în general, mai ieftină decât pentru un autoturism, iar consumul de carburant este redus, de multe ori sub 3 litri la 100 de kilometri.

Cheltuielile de întreținere și service sunt, de asemenea, mai mici comparativ cu motocicletele de cilindree mare, ceea ce face din clasa entry-level o opțiune atractivă pentru naveta zilnică.

Un aspect important este faptul că legislația rutieră din România permite șoferilor care dețin permis de conducere categoria B să conducă anumite motociclete fără a obține un permis suplimentar.

Este vorba despre motociclete și scutere cu transmisie automată, cu cilindree maximă de 125 cmc, o putere de cel mult 11 kW și un raport putere/greutate care nu depășește 0,1 kW/kg, vehicule încadrate în categoria A1. Această prevedere a contribuit semnificativ la popularitatea modelelor de 125 cmc, mai ales în mediul urban.

Această facilitate se aplică șoferilor care au împlinit vârsta de 24 de ani, dețin permis categoria B de minimum trei ani și pot face dovada absolvirii a cel puțin 10 ore de pregătire practică într-o unitate autorizată.