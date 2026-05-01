Pentru susținerea examenului auto în vederea obținerii permisului de conducere, candidatul trebuie să depună un dosar complet, care include mai multe documente obligatorii prevăzute de legislație.

Primul document este cererea tip, completată de solicitant. La aceasta se adaugă fișa de școlarizare emisă de școala de șoferi unde au fost absolvite cursurile teoretice și practice. Această fișă este valabilă timp de un an de la data absolvirii și include și avizul medical necesar.

Un alt document obligatoriu este declarația de consimțământ privind eliberarea cazierului judiciar, potrivit anexei prevăzute în Ordinul MAI nr. 268/2010. De asemenea, trebuie prezentată și dovada achitării contravalorii permisului de conducere, taxa fiind în prezent de 89 de lei.

Extrasul de cazier poate fi obținut direct de la ghișeele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor.

Întocmirea completă și corectă a dosarului este importantă, deoarece lipsa unui singur document poate duce la amânarea programării pentru examen.

Pentru candidații cu vârsta între 16 și 18 ani, care solicită permis de conducere pentru categoriile AM, A1 sau B1, sunt necesare documente suplimentare. Aceștia trebuie să prezinte o declarație autentificată la notar prin care părinții sau reprezentantul legal își exprimă acordul pentru susținerea examenului.

Acordul poate fi dat de ambii părinți, de părintele căruia minorul i-a fost încredințat prin hotărâre judecătorească, de tutore, curator sau de persoana în grija căreia se află minorul.

În cazul persoanelor cărora permisul de conducere le-a fost anulat în urma unei hotărâri judecătorești definitive, procedura este diferită. Acestea trebuie să prezinte documentele de bază, dar și dovada că sunt apte din punct de vedere medical și psihologic pentru a conduce autovehiculele din categoria solicitată.

Acest lucru este obligatoriu mai ales în situațiile în care anularea permisului a avut loc în urma unor condamnări pentru fapte prevăzute expres de lege.

Pentru examenul de redobândire a permisului, dosarul include cererea-tip semnată de candidat, în care este consemnată și declarația pe propria răspundere.

Este necesar și extrasul de pe cazierul judiciar aflat în termenul de valabilitate, alături de dovada plății contravalorii permisului de conducere.

Solicitantul trebuie să depună și fișa medicală tip conducător auto, emisă de o unitate medicală autorizată, care confirmă că este apt pentru conducerea vehiculelor din grupa corespunzătoare categoriei solicitate.

Pentru grupa I intră categoriile A, A1, A2, AM, B, B1 și BE, iar pentru grupa a II-a sunt incluse categoriile C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE, Tr, Tv și Tb.

În plus, este obligatoriu și avizul psihologic eliberat de un laborator de specialitate autorizat, din care să rezulte că persoana este aptă psihologic pentru conducerea autovehiculelor pe drumurile publice.

Fără aceste documente, examenul pentru redobândirea permisului nu poate fi susținut.