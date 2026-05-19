Modificările au fost introduse prin Ordinul MAI nr. 69/2026, publicat miercuri în Monitorul Oficial. Acesta schimbă și completează Ordinul MAI nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere.

La baza noilor reguli stă Legea nr. 240/2025, care a intrat în vigoare pe 27 decembrie 2025 și care stabilește posibilitatea scutirii unor candidați de la susținerea probei teoretice, potrivit avocatnet.ro.

Prin noul ordin, această măsură poate fi aplicată efectiv în practică.

Noile prevederi stabilesc mai multe situații în care candidații nu vor mai fi obligați să susțină examenul teoretic.

Pentru categoria B, sunt scutiți cei care dețin deja permis categoria B1, obținut la 16 sau 17 ani, și care au acumulat cel puțin un an de experiență la volan pentru această categorie.

Pentru categoria A2, scutirea se aplică persoanelor care au permis categoria A1 și minimum doi ani de experiență în conducerea unui vehicul din această categorie.

La categoria A, vor putea evita examenul teoretic cei care dețin permis categoria A2 și au cel puțin doi ani de experiență.

Totodată, pentru categoriile A sau A2, scutirea se aplică și persoanelor care aveau permis categoria B la data de 27 decembrie 2025 și care fac dovada absolvirii cursurilor teoretice și practice pentru categoria dorită.

Regulile generale privind obținerea permisului rămân în continuare valabile pentru majoritatea candidaților.

Examinarea se desfășoară prin susținerea succesivă a probei teoretice și a probei practice, în zile diferite.

În cazul persoanelor care beneficiază de scutirea de la examenul teoretic, acestea vor fi programate direct pentru proba practică, în limita locurilor disponibile și în ordinea solicitărilor.

Noul ordin stabilește și că atât candidații declarați admiși la proba teoretică, cât și cei scutiți de această probă pot participa la examenul practic în perioada de valabilitate a cursurilor de pregătire teoretică și practică.

Noile prevederi urmăresc simplificarea procedurii pentru persoanele care au deja experiență de conducere și care trec treptat către categorii superioare de permis.

În cazul motocicliștilor, modificările permit trecerea de la A1 la A2 sau de la A2 la A fără repetarea probei teoretice, dacă sunt îndeplinite condițiile de experiență prevăzute de lege.

În același timp, șoferii care au obținut permis categoria B1 la vârste mai mici vor putea accesa mai ușor categoria B după acumularea experienței necesare.