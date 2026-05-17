Una dintre cele mai răspândite idei este că, după respingerea la proba practică, trebuie reluat întreg procesul, inclusiv școala de șoferi și examenul teoretic. În cele mai multe situații, acest lucru nu este adevărat.

Dacă dosarul de examen este încă valabil și proba teoretică a fost deja promovată, nu este necesară refacerea completă a școlii. Candidatul trebuie, în mod normal, să se reprogrameze pentru o nouă probă practică și să respecte condițiile cerute pentru reexaminare.

Asta înseamnă că problema nu este reluarea de la zero, ci respectarea termenelor și a procedurii.

Situația se schimbă doar atunci când dosarul expiră sau nu mai sunt îndeplinite condițiile administrative necesare.

După ce ai fost declarat respins la traseu, nu poți susține imediat o nouă probă practică. Regula aplicată este că reprogramarea se face după minimum 15 zile de la data examenului nepromovat.

Această perioadă nu este doar o formalitate administrativă. Ea este legată și de obligația de a face pregătire suplimentară înainte de următoarea examinare.

În practică, timpul real de așteptare poate fi mai mare, în funcție de județ și de numărul de locuri disponibile. În unele orașe, programările se obțin mai greu, iar intervalul poate depăși câteva săptămâni.

De aceea, mulți candidați încearcă să facă reprogramarea cât mai repede, imediat după afișarea rezultatului.

Aceasta este partea care surprinde pe mulți. Nu este suficient doar să te înscrii din nou la traseu. Înainte de reexaminare, trebuie efectuate ore suplimentare de pregătire practică.

Regula aplicată este de minimum 3 ședințe suplimentare, adică 6 ore de conducere cu instructor autorizat.

Aceste ore sunt necesare pentru completarea documentelor de reexaminare și pentru confirmarea pregătirii practice.

Costul nu este stabilit printr-o taxă unică de stat, ci diferă în funcție de școala de șoferi sau de instructor și de orașul în care se face pregătirea.

În multe cazuri, exact aici apare cea mai mare cheltuială după picarea traseului.

Mulți candidați se tem că, după picarea traseului, trebuie să dea din nou și proba teoretică. În mod normal, dacă examenul teoretic a fost promovat și dosarul este încă valabil, nu este necesară repetarea sălii.

Se reia doar proba practică, adică traseul.

Problema apare doar dacă expiră valabilitatea dosarului sau dacă intervine o situație administrativă specială care impune reluarea procedurii.

Pentru categoria B, regula generală rămâne aceeași: dacă ai picat traseul, nu revii automat la examenul teoretic.

Mulți confundă taxa pentru permis cu taxele de reexaminare. Taxa de 89 de lei este, în general, taxa pentru emiterea permisului auto și face parte din procedura obișnuită a dosarului de examen.

După picarea traseului, costurile suplimentare apar în altă parte. Poate exista o taxă de reprogramare, în funcție de procedura aplicabilă și de situația concretă. La aceasta se adaugă costul celor 6 ore suplimentare de conducere, care variază în funcție de școala auto.

Uneori apar și costuri administrative suplimentare pentru actualizarea documentelor sau pentru formalitățile interne ale școlii.

De cele mai multe ori, partea cea mai costisitoare nu este taxa oficială, ci pregătirea practică suplimentară.

Aici apare problema reală. Mulți candidați amână reprogramarea luni întregi, din lipsă de timp sau din dorința de a face mai multă practică, și descoperă prea târziu că dosarul de școlarizare nu mai este valabil.

Când dosarul expiră, situația se schimbă semnificativ. Poate fi necesară reluarea unei părți importante din procedură sau chiar refacerea școlii de șoferi, în funcție de caz.

În acel moment, problema nu mai este doar un traseu picat, ci costuri și timp mult mai mari.

De aceea, după respingere, primul lucru care trebuie verificat este termenul de valabilitate al dosarului și condițiile exacte pentru reprogramare.

Mulți candidați consideră că pot reveni oricând asupra situației și că un traseu ratat nu schimbă mare lucru. În realitate, timpul contează foarte mult.

Un simplu examen picat poate rămâne doar o întârziere de câteva săptămâni sau se poate transforma într-o reluare costisitoare a întregii proceduri, dacă termenele nu sunt respectate.

Pregătirea suplimentară este importantă, dar la fel de importantă este partea administrativă. Ignorarea acesteia aduce cele mai multe probleme.