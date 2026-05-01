La nivel european, există câteva cerințe de bază valabile în toate statele membre. Pentru a obține permisul, candidații trebuie să aibă reședința în țara în care susțin examenul, să îndeplinească vârsta minimă legală, să fie apți din punct de vedere medical și să promoveze atât proba teoretică, cât și cea practică.

De asemenea, toate permisele eliberate în UE respectă un format standard tip card și sunt recunoscute în toate statele membre, ceea ce permite conducerea fără formalități suplimentare în interiorul Uniunii.

În România, obținerea permisului categoria B presupune, în general, un traseu bine definit: cursuri de legislație rutieră și pregătire practică, urmate de examen teoretic și examen practic.

În mod obișnuit, candidații urmează aproximativ 24 de ore de teorie și 30 de ore de conducere practică înainte de examen. Testul teoretic include întrebări grilă, iar proba practică durează în medie 20-30 de minute, în care candidatul trebuie să demonstreze că poate conduce în siguranță în trafic real.

Sistemul românesc este considerat unul standard european, însă diferă prin gradul de dificultate perceput și prin modul de organizare a examenelor, care este gestionat strict de autoritățile locale.

În Germania, procesul de obținere a permisului este adesea considerat unul dintre cele mai riguroase din Europa. Cursurile sunt obligatorii și includ atât ore teoretice, cât și sesiuni practice suplimentare în condiții diverse (noapte, autostradă, trafic intens).

Examenul este strict, iar costurile totale sunt semnificativ mai mari decât în România, deoarece școlile de șoferi percep tarife ridicate pentru orele suplimentare obligatorii. Candidații trebuie să urmeze cursuri obligatorii la o școală de șoferi autorizată, care includ atât pregătire teoretică, cât și practică extinsă. Partea teoretică acoperă legislația rutieră, semnele de circulație și situațiile de trafic complex, iar examenul este susținut în format digital, cu un număr mare de întrebări și un nivel ridicat de dificultate.

Pe partea practică, elevii nu se limitează la un număr fix minim de ore, deoarece instructorul decide dacă sunt necesare sesiuni suplimentare. În mod obligatoriu, sunt incluse și ore speciale de condus pe autostradă, pe timp de noapte și în afara localităților. Examenul practic este realizat de un examinator independent și este foarte strict, accentul fiind pus pe siguranță, disciplină în trafic și respectarea tuturor regulilor fără abateri.

În Franța, procesul este puternic standardizat, iar examenul teoretic poate fi susținut în centre autorizate, uneori chiar digitalizat. Accentul este pus pe siguranță rutieră și pe înțelegerea regulilor de prioritate. De asemenea, există o limită de încercări pentru examenul practic, iar după mai multe eșecuri este necesară reluarea unor ore de pregătire.

Candidatul trebuie să parcurgă un curs teoretic care poate fi urmat atât fizic, cât și online, iar examenul teoretic se susține în centre autorizate, fiind complet digitalizat. Testul include întrebări despre reguli de circulație, situații de risc și comportament preventiv în trafic. După promovarea teoriei, urmează pregătirea practică, unde candidatul trebuie să acumuleze un număr minim de ore de condus alături de un instructor autorizat.

Particularitatea sistemului francez este că există o limită a numărului de încercări pentru examenul practic, iar după mai multe eșecuri este obligatorie reluarea unor ore suplimentare de pregătire. Examenul practic este axat pe capacitatea de a anticipa riscurile și pe respectarea strictă a regulilor de prioritate, fiind considerat unul dintre cele mai echilibrate sisteme din Europa în ceea ce privește siguranța și accesibilitatea.

Spania are un sistem relativ flexibil, unde candidații pot relua examenul de mai multe ori într-un interval scurt, fără obligații foarte restrictive între încercări. Totuși, pregătirea teoretică este intensă, iar testul include un număr mare de întrebări, ceea ce face ca partea de legislație să fie o provocare majoră.

Candidații urmează cursuri într-o școală de șoferi, însă sistemul permite o organizare mai adaptată ritmului fiecăruia. Examenul teoretic este unul dintre punctele centrale și include un număr mare de întrebări tip grilă, ceea ce obligă elevii să aprofundeze legislația rutieră în detaliu.

Partea practică este mai permisivă decât în alte state, iar candidații pot relua examenul de mai multe ori într-un interval relativ scurt, fără restricții foarte dure între încercări. Orele de conducere sunt recomandate de instructor, dar nu sunt întotdeauna impuse în mod rigid, ceea ce oferă o mai mare flexibilitate financiară și de program. Examenul practic se desfășoară în trafic real și pune accent pe adaptabilitate, reacție rapidă și respectarea regulilor de bază, fără un nivel de presiune la fel de ridicat ca în Germania sau Franța.

Suedia este adesea menționată ca un exemplu de bune practici în educația rutieră. Procesul de obținere a permisului este complex și include teste riguroase de teorie, evaluări psihologice și ore de conducere în condiții dificile, cum ar fi drumuri acoperite de zăpadă sau condiții de vizibilitate redusă.

Procesul începe cu o evaluare teoretică aprofundată, care include nu doar reguli de circulație, ci și noțiuni despre comportamentul responsabil în trafic și condiții de conducere dificile. Pregătirea practică este extinsă și include obligatoriu condus în condiții variate, cum ar fi drumuri acoperite de zăpadă, ploaie intensă sau vizibilitate redusă, ceea ce reflectă specificul climatic al țării.

De asemenea, candidații trebuie să urmeze cursuri obligatorii despre riscurile consumului de alcool și droguri la volan, parte integrantă a educației rutiere suedeze. Examenul practic este foarte strict și pune accent pe capacitatea de a anticipa pericolele și de a lua decizii sigure în trafic. În ansamblu, sistemul suedez este considerat unul dintre cele mai eficiente din Europa în reducerea accidentelor rutiere, datorită focusului pe prevenție și responsabilitate.

Comparativ cu multe state din Europa de Vest și de Nord, România are un sistem mai accesibil din punct de vedere al costurilor, dar similar ca structură generală.

Diferențele apar în principal la:

numărul de ore de pregătire obligatorie;

dificultatea examenelor;

costurile totale ale școlii de șoferi;

accentul pus pe pregătirea practică în condiții speciale.