Titi Aur a comentat proiectul legislativ depus în Parlament care prevede reintroducerea probei de poligon pentru candidații care vor să obțină permisul de conducere categoria B.

Acesta a explicat că eliminarea poligonului a dus la o pregătire mai slabă a cursanților, mai ales în ceea ce privește manevrele de bază, precum parcarea sau gararea.

Expertul a arătat că, în prezent, multe dintre aceste exerciții sunt făcute direct în trafic, unde spațiul este limitat și condițiile nu sunt întotdeauna potrivite pentru învățare.

Potrivit lui Titi Aur, dacă elevii ar începe pregătirea în poligon, ar putea ieși pe drumurile publice abia după ce stăpânesc controlul mașinii și manevrele esențiale. El a explicat că acest sistem ar însemna și o examinare mai clară și mai eficientă, deoarece cursanții ar fi testați separat pentru aceste abilități înainte de proba de traseu.

Titi Aur a afirmat că această schimbare ar reprezenta un mare pas înainte, pentru că școala de șoferi este astăzi mai slabă decât era înainte.

„Lipsa poligonului înseamnă, pe de o parte, că pierzi nişte ore din lecţiile de ‘antrenament’ pe stradă ca să faci anumite manevre de parcare, de garare şi nu prea le faci că nu ai unde, pe când dacă te-ai duce cu cursantul în poligon în primul rând ai ieşi cu el pe stradă după ce manevrează maşina, dar când a ieşit pe stradă ştie. Mai mult de atât, l-ai învăţa, l-ai examina în poligon, deci ar fi un mare pas înainte care de fapt ar fi o revenire la anii 80 până la urmă, pentru că şcoala de şoferi este mai slabă decât atunci”, a declarat acesta pentru DCNews.

Deși susține ideea, Titi Aur consideră că implementarea nu va fi simplă. El a spus că școlile de șoferi și structurile din domeniu vor reacționa puternic împotriva acestei măsuri, deoarece reintroducerea poligonului ar însemna investiții suplimentare și schimbări importante de organizare.

„Sunt de acord cu această idee, dar nu îi văd o reuşită, pentru că vor sări şcolile de şoferi că nu se poate face asta”, a subliniat Titi Aur.

Expertul a explicat că obligarea școlilor să asigure și poligon presupune costuri și administrarea unei situații care nu este deloc ușoară.

Cu toate acestea, el a subliniat că dificultatea aplicării nu înseamnă că măsura nu trebuie făcută, ci doar că este nevoie de voință reală pentru a fi pusă în practică.

Titi Aur a spus că este de acord cu această idee, însă nu vede foarte clar șansele de reușită tocmai din cauza opoziției care va apărea din partea școlilor de șoferi.

„Dacă se va face, vor sări sindicatele şcolilor de şoferi, Grupul de Dialog Social şi toate structurile vor spune că nu se poate, pentru că asta înseamnă investiţii, administrarea unei situaţii care într-adevăr nu e uşoară. Să obligi acum şcolile de şoferi să facă şi poligon e o problemă, nu e foarte uşor de făcut pentru că s-a scăpat din mână, dar asta nu înseamnă că nu trebuie făcut”, a afirmat expertul în coducere defensivă.

Potrivit proiectului de lege, candidații care vor să obțină permisul de conducere categoria B ar urma să susțină mai întâi o probă tehnică în poligon. Această etapă ar deveni obligatorie și eliminatorie, ceea ce înseamnă că doar cei care o promovează vor putea merge mai departe la examenul practic desfășurat pe drumurile publice.

Inițiatorii proiectului susțin că actualul sistem, în care verificarea practică are loc exclusiv în trafic, nu permite o evaluare uniformă și standardizată a unor manevre esențiale pentru siguranța rutieră.

Prin introducerea probei de poligon, ar putea fi testate mai clar controlul vehiculului, manevrele de bază și reacția candidatului în situații tehnice care nu pot fi verificate la fel de bine în timpul traseului obișnuit.