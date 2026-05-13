Catalyst Solutions prezintă rezultatele studiului Cei mai doriți angajatori, derulat între noiembrie 2025 și aprilie 2026 pe un eșantion de 10 892 de profesioniști și tineri la început de carieră, din domeniile IT&C, Inginerie, Științe Sociale și Economice, Medical și Farma.

Studiul, cel mai amplu instrument de evaluare a atractivității angajatorilor la nivel național, oferă o imagine detaliată asupra comportamentului și așteptărilor candidaților față de angajatorii locali, iar rezultatele au fost prezentate în premieră în cadrul conferinței regionale de employer branding EBcon 2026, pe 12 mai.

Pentru al 21 an consecutiv, studiul Cei mai doriți angajatori a fost realizat la nivel național, pe baza a 10 892 de răspunsuri libere, neasistate ale respondenților.

Top 100 Cei mai doriți angajatori este construit exclusiv pornind de la întrebarea: «Care este topul primilor 5 angajatori pentru care îți dorești să lucrezi?».

Un număr ridicat de nominalizări pentru titlul de cel mai dorit angajator poate fi influențat de factori precum dimensiunea organizației, prezența sa geografică sau varietatea rolurilor disponibile.

Microsoft: „Să fim aleși pentru al șaselea an consecutiv drept cel mai dorit angajator din România este o bucurie imensă și o confirmare puternică pentru întreaga echipă Microsoft România. Această recunoaștere vine direct din partea celor pe care ne dorim cel mai mult să îi inspirăm, candidații și profesioniștii din piață, și tocmai de aceea o primim cu atâta emoție. Consecvența acestui rezultat ne spune că direcția pe care am ales-o rezonează: investim în oameni, într-o cultură a dezvoltării continue și într-un mediu de lucru în care fiecare are spațiul să își aducă autenticitatea, curiozitatea și ambiția. Într-un moment în care tehnologia, și în special inteligența artificială, redefinește profund modul în care muncim, învățăm și colaborăm, este un privilegiu să rămânem alegerea celor care își imaginează un viitor cu impact. Mulțumim Catalyst Solutions pentru rigoarea studiului și mulțumim celor care, prin votul lor, ne-au oferit această distincție. Această reușită aparține colegelor și colegilor din Microsoft România, oamenilor care, prin profesionalismul și pasiunea lor, dau viață în fiecare zi culturii și valorilor noastre.” – Adina Vidroiu, HR Director Central Europe, Microsoft

Google: „Locul 2 în clasamentul național al angajatorilor este o onoare pentru care suntem extrem de recunoscători. Această reușită aparține întregii echipe și reflectă dorința noastră sinceră de a pune oamenii pe primul loc. Vrem să construim în continuare un mediu incluziv, unde fiecare dintre noi are spațiu să crească și să își pună în aplicare ideile. Această recunoaștere ne dă și mai mult entuziasm să rămânem fideli valorilor Google: respectul pentru utilizatori, deschiderea către oportunități și convingerea că munca fiecărui individ generează o schimbare pozitivă.” – Alexandra Dumitrache, Head of HR, CEE, Google.

Oracle: „Vă mulțumim pentru această recunoaștere, este cu adevărat importantă pentru noi, fiindcă reflectă ceea ce reprezentăm ca organizație și reflectă încredere construită în timp, în ritm cu evoluția noastră în România. Primim distincția cu recunoștință, pentru că a fi printre cei mai buni angajatori este un lucru pe care nu îl considerăm niciodată de la sine înțeles. Suntem mândri de acest moment, conștienți de semnificația lui și motivați să continuăm să ne ridicăm la nivelul așteptărilor.” – Cristina Stoica, HR Director Romania, Oracle.

Bosch Romania: „Într-o perioadă în care piața muncii se schimbă profund, ne-am asumat să regândim experiența angajaților și să construim un mediu în care oamenii cresc, sunt sprijiniți și pot performa la cel mai înalt nivel. Faptul că suntem recunoscuți ca unul dintre Cei Mai Doriți Angajatori din România confirmă că o organizație rezilientă, construită pe competențe și orientată spre performanță, rezonează atât cu colegii noștri, cât și cu viitorii candidați. Ne bucură cu atât mai mult că această abordare proactivă e și mai puternic recunoscută anul acesta, pentru că reflectă angajamentul nostru față de o cultură orientată spre viitor, învățare continuă și dezvoltarea rapidă a talentelor, astfel încât să răspundem cu succes cerințelor de mâine.” – Cristina Corello, HR Director, Bosch Romania.

ING Bank România: „Ne bucurăm de fiecare dată când apar topurile Catalyst, pentru că ele reflectă opiniile reale ale candidaților. ING Bank România s-a aflat pe primul loc în categoria finanțe bănci cinci ani consecutivi, iar urcarea în clasamentul general, pe locul 5, este un semn clar că ceea ce construim și cultivăm în interior se vede și este apreciat și în exterior. La ING, cultura începe cu oamenii. Ne dorim să construim un mediu în care colegii se simt ascultați, au încredere, curaj și spațiu să crească. Pentru noi, performanța și grija pentru oameni merg mână în mână: când creezi un mediu în care oamenii se simt în siguranță și pot fi ei înșiși, rezultatele vin firesc.” – Maria Zoicaș – Head of Human Resources, ING Bank România.

Pe lângă Top 100 Cei mai doriți angajatori, ediția din acest an aduce și companii nou-intrate în Top 100 Cei Mai Doriți Angajatori, companii care câștigă tot mai mult teren în preferințele candidaților. Printre acestea se numără: Aumovio Romania, Booking Holdings Romania, JYSK Romania, Profi, Airbus Aerostructures, Mega Image, Auchan, Allianz Services.

Într-un moment în care inteligența artificială este în centrul conversațiilor despre viitorul muncii, studiul a explorat și modul în care angajații se raportează la această transformare și ce așteaptă concret de la angajatorii lor în acest sens.

Peste jumătate dintre respondenți se așteaptă ca angajatorii să ofere traininguri și suport pentru utilizarea AI (55%), să fie transparenți cu privire la modul în care tehnologia este folosită în companie (55%) și să garanteze că datele sunt protejate, iar AI-ul este adoptat în mod etic (54%).

Totodată, aproape jumătate dintre candidați solicită oportunități concrete de upskilling și reskilling (50%) și vor să fie asigurați că inteligența artificială nu le va afecta negativ locurile de muncă (49%).

Datele indică faptul că angajații nu resping tehnologia, ci o condiționează. Adoptarea AI-ului este acceptată și chiar așteptată, însă cu condiția ca aceasta să fie însoțită de transparență, formare profesională și implicarea oamenilor în procesul de schimbare.

În 2026, atunci când vine vorba de alegerea unui angajator, pachetul salarial atractiv rămâne criteriul decisiv pentru aproape 7 din 10 candidați (68%), urmat de siguranța locului de muncă (60%) și de beneficiile extra-salariale (59%).

Totodată, factorii ce țin de cultura organizațională și de bunăstarea angajaților câștigă tot mai mult teren: atmosfera de lucru prietenoasă, echilibrul dintre viața profesională și cea personală, recunoașterea performanței și oportunitățile de dezvoltare profesională se regăsesc constant în topul criteriilor, conturând profilul unui angajator ideal care combină stabilitatea financiară cu un mediu în care oamenii se simt valorizați.

Datele colectate sunt prelucrate și organizate sub formă de rapoarte diferențiate în funcție de interesul candidaților pentru anumite industrii, de background-ul academic și nivelul de experiență. Tipurile de rapoarte disponibile sunt: Business, Engineering, IT&C, Retail, FMCG, BPO, Medical și Farma.