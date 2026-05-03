Microsoft a explicat că primele certificate Secure Boot folosite de sistemele Windows încep să expire din luna iunie. Din acest motiv, compania a inclus în actualizările din aprilie noi certificate și actualizări de stare pentru toate PC-urile eligibile.

Dacă aceste certificate noi nu sunt instalate la timp, dispozitivele pot avea probleme de protecție împotriva amenințărilor moderne. Microsoft avertizează că acest lucru poate afecta inclusiv funcții importante precum întărirea securității pentru BitLocker sau utilizarea bootloaderelor terțe.

Compania precizează că actualizarea este esențială pentru menținerea nivelului complet de protecție oferit de Secure Boot, potrivit Forbes.

După instalarea actualizărilor prin Windows Update, utilizatorii pot verifica starea certificatelor în aplicația Windows Security, în secțiunea Device Security > Secure Boot.

Microsoft a anunțat că modificările sunt introduse în două etape.

Prima etapă a început deja în aprilie, când au apărut noi iconițe de stare. Acestea pot fi verzi sau galbene. Verde înseamnă că totul este în regulă, iar galben indică o situație care necesită atenție.

În această fază, utilizatorii puteau alege să închidă avertismentul galben, iar sistemul revenea temporar la starea verde.

A doua etapă este cea mai importantă și aduce avertismente mai severe.

Pentru utilizatorii de Windows 10, aceasta începe pe 13 mai, iar pentru cei cu Windows 11 pe 16 mai. Din acel moment, aplicația de securitate poate afișa fie avertismente galbene, fie avertismente roșii, considerate critice.

Microsoft precizează că, în cazul stării galbene, utilizatorii pot alege să oprească notificările pentru acel avertisment.

În schimb, dacă sistemul afișează starea roșie, utilizatorul va vedea opțiunea prin care acceptă riscurile și alege să nu mai primească notificări. Dacă această opțiune este selectată, Windows Update revine la starea verde și oprește toate noile avertismente, însă responsabilitatea rămâne la utilizator.

Microsoft susține că majoritatea dispozitivelor Windows vor primi noile certificate automat, fără intervenții complicate din partea utilizatorului.

În plus, mulți producători de PC-uri oferă și actualizări de firmware atunci când acestea sunt necesare pentru compatibilitate completă.

Compania recomandă verificarea regulată a actualizărilor și instalarea lor imediată, deoarece păstrarea sistemului la zi ajută dispozitivul să continue să beneficieze de toate protecțiile de securitate oferite de Secure Boot.

Pe măsură ce termenul limită din iunie se apropie, avertismentele vor deveni mai vizibile, iar utilizatorii sunt sfătuiți să verifice rapid dacă PC-ul lor a primit noile certificate.