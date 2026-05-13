Anul școlar 2025-2026 se apropie de sfârșit, ceea ce înseamnă că elevii români din țară și Diaspora se pregătesc pentru examenele finale.

În România, sesiunea de bacalaureat se va desfășura între 15 iunie și 3 iulie, probele scrise fiind programate să înceapă pe data de 29 iunie. Absolvenții clasei a XII-a vor susține probe la Limba și literatura română, la disciplina obligatorie a profilului, reprezentată de Matematică sau Istorie, și la o probă la alegere care poate include discipline precum Fizică, Chimie, Biologie, Informatică, Geografie, Logică, Psihologie, Economie, Sociologie sau Filosofie, la care se adaugă Limba maternă pentru minorități.

În paralel, peste Prut, Examenul Național de Bacalaureat din Republica Moldova va avea loc între 2 iunie și 19 iunie. Elevii vor fi evaluați la limba de instruire, respectiv Română sau Rusă, la o limbă străină și la proba de profil, care variază de la Matematică pentru profilul Real la Istorie pentru Uman, Arte sau Sport, având și o probă la alegere din domenii precum Geografia, Fizica, Chimia, Biologia, Informatica sau disciplinele fundamentale menționate anterior.

În Italia, Esame di Stato, cunoscut sub numele de Maturità, debutează pe 18 iunie 2026 cu proba scrisă la Italiană, urmată de proba de profil specifică liceului, precum Latina sau Greaca la profilul Clasic ori Matematica la cel Științific, și se încheie cu o probă orală ce include patru discipline caracteristice.

Spania își programează examenul PAU sau EBAU (Selectividad) în prima săptămână a lunii iunie, între 1 iunie și 5 iunie, testând elevii la Limba spaniolă și Literatură, o limbă străină, Istoria Spaniei sau Istoria Filosofiei și o materie de specialitate precum Matematica, Latina sau Arta.

Portugalia încheie acest tablou occidental cu Exames Finais Nacionais programați între 16 iunie și 26 iunie, unde Portugheza este obligatorie alături de două sau trei discipline specifice profilului, de la Matematică și Istorie până la Economie sau Biologie și Geologie.

În Franța, Baccalauréat (Le Bac) va avea probele scrise principale între 15 iunie și 18 iunie, structura acestuia cuprinzând Filosofia, două discipline de specialitate alese de elev, cum ar fi Matematica, Fizica sau Științele Economice și Sociale (SES), plus evaluarea la Franceză care a fost deja susținută în clasa a XI-a și etapa finală, Grand Oral.

Elevii din Anglia vor susține examenele A-Levels (Year 13) pe o perioadă extinsă, de la 7 mai până pe 23 iunie, optând de regulă pentru trei discipline corelate cu viitorul parcurs universitar, fără un trunchi comun obligatoriu.

În Austria, Matura sau Reifeprüfung are probele scrise între 5 mai și 15 mai, evaluând Germana, Matematica și o limbă străină, la care se adaugă o materie la alegere și probe orale.

Germania desfășoară Abiturul în perioada aprilie 2026-iunie 2026, datele variind în funcție de land, cu un minimum de 4-5 materii printre care se numără obligatoriu Germana, Matematica și o limbă străină, completate de disciplinele de profil numite Leistungskurse.

În Ungaria, sesiunea Érettségi pentru anul 2026 se întinde pe lunile mai și iunie, probele scrise începând deja de pe 4 mai, elevii fiind testați la Maghiară, Matematică, Istorie, o limbă străină și o materie la alegere.

În Bulgaria, examenul de Matura (DZI) este programat pentru luna mai 2026 și constă într-o probă la Limba bulgară și Literatură alături de o materie de profil aleasă dintr-o listă diversă ce include Matematica, limbile străine, Istoria, Geografia, Fizica, Biologia, Chimia sau Filosofia.

În Serbia, sesiunea pentru Velika Matura va avea loc în iunie 2026, solicitând elevilor cunoștințe de limba sârbă, Matematică pentru profilurile care includ această materie, sau o limbă străină, alături de o probă specifică specializării urmate.

Nivel / Clasă țara numele examenului data examenului (Sesiunea 2026) Clasa a XII-a (Final de liceu) România Bacalaureat 15 iunie – 3 iulie 2026 (probele scrise încep pe 29 iunie) Clasa a XII-a Republica Moldova Examenul Național de Bacalaureat 2 – 19 iunie 2026 Final de liceu Franța Baccalauréat (Le Bac) 15 – 18 iunie 2026 (probele scrise principale) Final de liceu Italia Esame di Stato (Maturità) începe pe 18 iunie 2026 Admitere universitară / final liceu Spania PAU / EBAU (Selectividad) 1 – 5 iunie 2026 (variază ușor pe regiuni) Final de liceu Portugalia Exames Finais Nacionais 16 – 26 iunie 2026 Year 13 Anglia A-Levels 7 mai – 23 iunie 2026 Final de liceu Austria Matura (Reifeprüfung) 5 – 15 mai 2026 (probele scrise) Final de liceu Ungaria Érettségi mai – iunie 2026 (probele scrise au început pe 4 mai) Final de liceu Germania Abitur aprilie – iunie 2026 (datele exacte variază pe landuri) Final de liceu Bulgaria Matura (DZI) mai 2026 Final de liceu Serbia Velika Matura iunie 2026

În România, absolvenții clasei a VIII-a vor susține Evaluarea Națională între 22 iunie și 25 iunie, probele incluzând Limba și literatura română, Matematica și Limba maternă pentru elevii aparținând minorităților naționale.

În același timp, în Republica Moldova, elevii clasei a IX-a vor trece prin examenele de absolvire a gimnaziului în perioada 2 iunie-11 iunie, fiind evaluați la Limba și literatura română sau rusă, Matematică, Istoria românilor și universală, precum și Limba și literatura română pentru școlile cu predare în altă limbă.

În mod similar, în Bulgaria, evaluarea națională cunoscută sub numele de NVO are loc tot în intervalul 15 iunie-17 iunie, însă aceasta este susținută de elevii clasei a VII-a la disciplinele Limba bulgară și literatură și Matematică.

În Ungaria, elevii de clasa a VIII-a sunt supuși unei evaluări centralizate care vizează competențele la Limba maghiară și Matematică.

În Serbia, elevii vor susține Mala Matura sau Završni ispit între 15 iunie și 17 iunie, examenul constând în probe la Limba sârbă sau maternă, Matematică și o a treia probă la alegere dintr-o listă ce include Biologia, Geografia, Istoria, Fizica sau Chimia.

În Italia, Esame di Stato pentru Terza Media se va desfășura în iunie 2026, la date stabilite independent de fiecare unitate de învățământ, și cuprinde probe scrise la Italiană, Matematică și Limbi străine, urmate de un colocviu oral multidisciplinar.

Spania reprezintă un caz aparte, unde pentru clasa a VIII-a nu există un examen național, evaluarea obligatorie Graduado en ESO având loc abia la finalul clasei a X-a.

În Portugalia, examenele echivalente se susțin în clasa a IX-a la disciplinele Portugheză și Matematică.

În Franța, Diplôme National du Brevet se susține în clasa a 3ème, echivalentul clasei a IX-a, în jurul datelor de 29 iunie și 30 iunie. Elevii francezi sunt testați la Franceză, Matematică, Istorie-Geografie și Educație civică, Științe, unde se aleg două discipline dintre Fizică-Chimie, Biologie/SVT și Tehnologie, totul fiind completat de o probă orală.

În Anglia, examenele GCSE se finalizează la vârsta de 16 ani, corespunzător clasei a XI-a, și se vor desfășura pe o perioadă extinsă, între 7 mai și 23 iunie 2026, acoperind Engleza, Matematica, Științele, care pot fi combinate sau separate în Biologie, Chimie și Fizică, plus alte patru sau cinci materii opționale.

Austria utilizează sistemul iKMP pentru evaluări standardizate la finalul clasei a VIII-a la Germană, Matematică și competențe de citire la Engleză.

În Germania, examenul MSA se susține la finalul clasei a X-a, în perioada aprilie-mai 2026, la Germană, Matematică, Engleză și o prezentare la o materie la alegere.