Datele oficiale din Germania arată că pensia legală a crescut cu aproximativ 37% în ultimul deceniu. Pentru persoanele care au ieșit la pensie după cel puțin 35 de ani de asigurare, plata medie lunară era de 1.210 euro în urmă cu zece ani.

În 2024, această sumă a ajuns la 1.660 de euro pe lună, ceea ce arată o diferență importantă față de perioada anterioară.

Creșterile sunt vizibile și în funcție de regiune și de gen. Pentru bărbații din vestul Germaniei, pensia medie a fost de 1.934 de euro în 2024, față de 1.859 de euro în 2023.

În estul Germaniei, bărbații au primit în medie 1.627 de euro în 2024, comparativ cu 1.568 de euro în anul anterior.

Femeile din vest au ajuns la o pensie medie de 1.416 euro, față de 1.368 de euro în 2023, iar femeile din est au primit în medie 1.507 euro, comparativ cu 1.439 de euro în anul precedent, transmite Ziarul Românesc.

Un alt indicator important este creșterea numărului de ani de contribuție la sistemul public de pensii.

În 2004, persoanele care intrau în pensie aveau în medie 32,6 ani de asigurare. În 2024, această medie a ajuns la 39,4 ani.

Totodată, proporția pensionarilor care au cel puțin 35 de ani de contribuții a crescut de la 63% la 73% în perioada 2014–2024.

Cea mai mare schimbare apare în cazul femeilor. Numărul mediu de ani de asigurare a crescut de la 26,3 ani la 37,7 ani între 2004 și 2024.

Explicația principală este legată de participarea mai mare a femeilor pe piața muncii, în special în vestul Germaniei, ceea ce a dus la perioade mai lungi de contribuție și, implicit, la pensii mai mari.

Pe lângă aceste creșteri din ultimii ani, pensionarii din Germania se pregătesc pentru o nouă majorare începând cu 1 iulie 2026.

Potrivit proiectului de raport privind pensiile, pensiile și rentele ar urma să crească cu aproximativ 3,7%. Procentul este aproape identic cu majorarea aplicată în iulie 2025, când pensiile au crescut cu 3,74%.

Decizia finală va fi luată de guvernul federal în primăvară, după publicarea datelor complete privind evoluția salariilor, însă diferențele față de această estimare sunt, de obicei, mici.

Dacă prognoza se confirmă, pensionarii vor primi în plus 3,70 euro pentru fiecare 100 de euro brut din pensia actuală.

Pentru o pensie de 500 de euro, majorarea estimată este de 18,50 euro, iar suma totală ajunge la 518,50 euro. La o pensie de 1.000 de euro, creșterea va fi de 37 de euro, ceea ce înseamnă o pensie nouă de 1.037 de euro.

Pentru 1.500 de euro brut, pensionarul ar urma să primească 55,50 euro în plus și să ajungă la 1.555,50 euro. O pensie de 2.000 de euro va crește cu 74 de euro și va ajunge la 2.074 de euro.

La 2.500 de euro, majorarea estimată este de 92,50 euro, iar suma finală va fi de 2.592,50 euro. Pentru o pensie de 3.000 de euro, creșterea va fi de 111 euro, ceea ce înseamnă o indemnizație lunară de 3.111 euro.