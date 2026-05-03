Sprijin pentru românii din diaspora. AUR subliniază că a depus propunerea legislativă în contextul în care milioane de români au plecat din țară, iar lipsa unor mecanisme eficiente de sprijin face dificil procesul de întoarcere. Birocrația, lipsa informațiilor clare și necesitatea de a interacționa cu multiple instituții sunt principalele obstacole identificate, care îi descurajează pe mulți să revină în România, potrivit formațiunii.

Propunerea legislativă introduce obligații clare pentru autoritățile publice centrale, care vor trebui să furnizeze și să actualizeze constant informațiile în cadrul platformei. De asemenea, este prevăzut un serviciu de consiliere integrată, asigurat de personal specializat, precum și sancțiuni pentru instituțiile care nu respectă aceste obligații. În același timp, proiectul stabilește un mecanism de coordonare între instituțiile statului, aflat în responsabilitatea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DPRP), pentru a elimina fragmentarea actuală a serviciilor.

Inițiatorul proiectului, deputatul AUR de diaspora Ramona Lovin, a explicat că această inițiativă are rolul de a oferi soluții concrete pentru românii care doresc să revină în țară, eliminând dificultățile generate de birocrație și lipsa de informații. Proiectul a fost depus după acțiuni desfășurate pe 24 ianuarie, când reprezentanți AUR, inclusiv peste 50 de deputați și senatori, au mers în comunitățile de români din străinătate pentru a prezenta programul „Înapoi Acasă”.

„Am depus proiectul de lege pentru organizarea, funcţionarea şi administrarea ghişeului unic pentru diaspora, aşa cum le-am promis românilor din străinătate pe 24 ianuarie, atunci când, împreună cu peste 50 de colegi ai mei, deputaţi şi senatori AUR, am mers în oraşele lor pentru a le prezenta programul „Înapoi Acasă". Acest proiect vine cu soluţii concrete pentru românii care îşi doresc să se întoarcă în ţară şi care, de multe ori, se lovesc de birocraţie, drumuri inutile şi lipsă de informaţii. Prin ghişeul unic, românii vor primi, într-un singur loc, îndrumare şi consiliere pentru accesarea programelor de sprijin ale statului român, pentru achiziţionarea unei locuinţe la costuri reduse, pentru finanţarea sau cofinanţarea unei afaceri şi pentru găsirea unui loc de muncă potrivit experienţei şi studiilor lor", a declarat deputatul AUR de diaspora, Ramona Lovin, potrivit unui comunicat.

Prin intermediul Ghișeului Unic, românii ar urma să beneficieze, într-un singur loc, de îndrumare și consiliere pentru accesarea programelor de sprijin oferite de statul român. De asemenea, aceștia ar putea primi sprijin pentru achiziționarea unei locuințe la costuri reduse, pentru finanțarea sau cofinanțarea unei afaceri și pentru identificarea unui loc de muncă adecvat experienței și studiilor.

Proiectul prevede și facilități legate de recunoașterea diplomelor și echivalarea studiilor realizate în străinătate, înscrierea și integrarea copiilor în sistemul de educație din România, precum și recunoașterea perioadelor lucrate în afara țării și cumularea pensiei.

Inițiatorii subliniază că măsura este necesară în actualul context economic, punctând că întoarcerea românilor din diaspora va aduce beneficii importante, atât din punct de vedere spiritual și demografic, cât și economic. Românii care revin în țară vin cu experiență acumulată în economii mai dezvoltate, cu profesionalism, dorință de muncă și, în multe cazuri, cu capital.

Totodată, se subliniază că românii din diaspora își doresc să se întoarcă, să își crească copiii în țară, să muncească și să investească, iar statul are responsabilitatea de a le oferi direcții clare, oportunități și soluții concrete.

„Este timpul să venim cu soluţii concrete pentru a-i aduce pe români acasă, mai ales în această perioadă dificilă pentru economia României. Întoarcerea românilor reprezintă un avantaj uriaş pentru ţară, din punct de vedere spiritual, demografic, dar şi economic. Românii care se întorc vin cu experienţa acumulată în diferite domenii, în economii mult mai puternice, cu profesionalism, cu dorinţă de muncă şi, de multe ori, cu capital. Românii din diaspora vor să se întoarcă, să-şi crească fiii, să muncească şi să investească în România. Statul român are obligaţia de a le oferi direcţii, oportunităţi şi soluţii concrete”, a conchis Ramona Lovin.

Prin această inițiativă legislativă, AUR propune un cadru funcțional menit să simplifice interacțiunea românilor din diaspora cu instituțiile statului și să transforme procesul de revenire într-unul predictibil și accesibil.