Autoritățile germane au anunțat o serie de schimbări administrative și de costuri ce pot influența bugetul și mobilitatea acestora dacă nu sunt pregătiți din timp. Lipsa de informare poate atrage amenzi sau probleme, astfel că este recomandat ca șoferii în vârstă să se informeze din timp despre noile cerințe.

Unul dintre principalele puncte de noutate este obligația de a preschimba permisul de conducere. Șoferii care dețin un permis de tip card emis între 1999 și 2001 trebuie să îl înlocuiască cu unul nou până la 19 ianuarie 2026, în cadrul unui proces de standardizare la nivel european.

Dacă nu respectă acest termen, documentul își pierde valabilitatea și, în timpul unui control rutier, pot fi aplicate avertismente sau amenzi, iar în străinătate pot apărea probleme la autorități sau la închirierea de vehicule.

Majorarea taxei CO₂ va duce la scumpirea combustibililor: de la începutul anului viitor, taxa va fi între 55 și 65 de euro pe tonă, ceea ce se traduce printr‑o creștere a prețurilor la benzină și motorină de aproximativ 16–20 de cenți pe litru. Această scumpire poate afecta semnificativ pensia lunar, mai ales pentru cei care folosesc mașina zilnic.

Pe lângă costurile cu carburantul, și asigurările auto vor costa mai mult în 2026, pe fondul creșterii prețurilor la piese de schimb, a salariilor din service și a complexității tehnice tot mai ridicate a autoturismelor.

Mulți șoferi, în special cei cu contracte mai vechi, vor fi reclasificați în noi categorii de risc, cu impact asupra primelor de asigurare. O verificare atentă a poliței înainte de reînnoire poate ajuta la evitarea unor cheltuieli inutile.

Noile reglementări prevăd că, pe lângă preschimbarea permisului, șoferii trebuie să fie atenți și la data de expirare a inspecțiilor tehnice (TÜV).

Mașinile care nu respectă termenul de inspecție pot fi sancționate, iar neconformitățile constatate în trafic duc la amenzi sau puncte pe permis. Autoritățile recomandă programarea verificărilor din timp, pentru a evita problemele legale.

De asemenea, obligațiile privind dotările obligatorii ale autovehiculelor vor fi actualizate. Printre acestea se numără echipamente de siguranță și accesorii necesare în anumite condiții meteorologice sau pe anumite tipuri de drumuri. Neîndeplinirea cerințelor poate determina refuzul înmatriculării sau sancțiuni la controlul rutier.

În plus, șoferii trebuie să fie atenți la modificările privind impozitul auto și taxe locale. Schimbările afectează calculul anual al contribuțiilor pentru mașinile deținute, iar plata întârziată sau neefectuată poate atrage penalități. Autoritățile pun la dispoziție ghiduri și informații actualizate pentru a sprijini șoferii în respectarea noilor reglementări.