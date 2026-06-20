Cifrele care atrag atenția: cine încasează cele mai mari pensii de serviciu din România

Numărul persoanelor care au beneficiat de pensii de serviciu a ajuns la 11.970 în luna mai 2026, în creștere cu 13 beneficiari față de luna precedentă, potrivit datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Dintre aceștia, 7.922 au încasat pensii bazate pe contributivitate din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat (BASS).

Cea mai numeroasă categorie de beneficiari a fost reprezentată de pensionarii care se încadrează sub incidența Legii 303/2022 privind statutul procurorilor și judecătorilor. În această situație se aflau 5.850 de persoane, dintre care 2.541 primeau pensie din BASS.

Totodată, această categorie a înregistrat și cel mai ridicat nivel al pensiei medii de serviciu. Valoarea medie a fost de 25.586 de lei, sumă formată din 7.575 de lei proveniți din sistemul contributiv și 22.461 de lei suportați de la bugetul de stat.

Datele publicate de economica.net., evidențiază diferențe semnificative între categoriile profesionale care beneficiază de pensii de serviciu, atât în ceea ce privește numărul beneficiarilor, cât și nivelul veniturilor încasate lunar.

Potrivit instituției, 780 de persoane au beneficiat de pensii de serviciu acordate în baza Legii nr. 216/2015, care reglementează drepturile membrilor Corpului diplomatic și consular al României. Dintre acestea, 687 aveau pensii calculate și prin sistemul contributiv.

Pensia medie pentru această categorie a fost de 7.007 lei, din care 3.034 de lei au reprezentat partea suportată de la bugetul de stat.

În cazul beneficiarilor Legii 215/2015, care modifică și completează statutul funcționarului public parlamentar, numărul pensionarilor a fost de 861. Dintre aceștia, 650 primeau pensie din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat.

Pentru această categorie, pensia medie de serviciu s-a situat la 6.274 de lei, iar contribuția de la bugetul de stat a fost, în medie, de 3.550 de lei pentru fiecare beneficiar.

Datele CNPP mai arată că 1.322 de foști membri ai personalului aeronautic civil navigant profesionist beneficiau de pensii de serviciu acordate în baza Legii 83/2015. Toți pensionarii din această categorie aveau pensii din BASS.

Valoarea medie a pensiei a fost de 13.093 de lei. Din această sumă, 8.056 de lei au fost acoperiți de la bugetul de stat. În ceea ce privește pensionarii proveniți de la Curtea de Conturi, pensii de serviciu au fost acordate pentru 700 de persoane. Toți beneficiarii aveau pensii calculate prin sistemul contributiv.

Pensia medie înregistrată în această categorie a fost de 10.685 de lei, iar partea finanțată de la bugetul de stat s-a ridicat la 2.682 de lei.

Conform statisticilor CNPP, de prevederile Legii 130/2015, care vizează personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor, beneficiau 2.457 de pensionari.

Dintre aceștia, 2.022 aveau pensii din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat. Pensia medie de serviciu pentru această categorie a fost de 7.320 de lei.

Din valoarea totală a pensiei, 4.489 de lei au reprezentat suma suportată de la bugetul de stat, potrivit datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice pentru luna mai 2026.